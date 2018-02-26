Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обвинила руководство Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца в срыве учебного процесса в вузе. Об этом она написала в Facebook.

"Это не забастовка студентов и преподавателей - это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ. Прошу не путать два кардинально разные явления - самоорганизованное студенческое движение и спущенная сверху инициатива срыва учебного процесса, в заложниках которой оказались тысячи будущих врачей", - заявила она.

Супрун добавила, что руководство вуза боится потерять "безграничную власть" и руководствуется в своих действиях "нездоровым представлениям о границах собственных полномочий".

И.о. министра утверждает, что решение администрации вуза о забастовке не разделяет большое количество студентов и преподавателей, в подтверждение чего Супрун опубликовала скриншоты их сообщений.

Напомним, в Национальном медицинском университее имени Богомольца объявили бессрочную забастовку из-за якобы незаконного вмешательства Минздрава в работу вуза.