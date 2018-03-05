В Украине за прошлый месяц избили восемь журналистов

В феврале зафиксировано 8 случаев применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей.
Об этом сообщается на официальном сайте Национального союза журналистов.
Нападения произошли во Львовской, Волынской и Полтавской областях, в Одессе, Чернигове и Киеве.
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В основном жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов. Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими организациями, за первые два месяца 2018 года зафиксировано 10 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам.
Напомним, полиция предложила журналистам писать жалобы после зачистки Михомайдана.