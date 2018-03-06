В Украине падает заболеваемость корью, - Минздрав

За прошлую неделю корью в Украине заболели 684 человека (266 взрослых и 418 детей), что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на Центра общественного здоровья.

Всего в течение девяти недель 2018 года корью заболели 6484 человека - 2226 взрослых и 4258 детей. Госпитализирован 4421 человек.

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Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1426), Закарпатской (1138), Одесской (1020), Черновицкой (633), Львовской (483) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Харьковской (2), Черниговской и Луганской (по 4), Сумской (5), Херсонской (14) и Черкасской (17) областях.

Также в Минздраве сообщили, что новая партия вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) – 220 тыс. доз, уже поступила во все регионы.

В целом по Украине остаток вакцин с учетом новой поставки составляет 387 595 доз. Следующая поставка вакцины против кори - 800 тыс. доз КПК - планируется на конец марта.