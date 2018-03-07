ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку

Опасность интеллектуального шарлатанства состоит в том, что оно процветает в прикладных науках, в частности, в медицине и пищевых технологиях. Но всё же самый серьёзный ущерб, который способна причинить псевдонаука, — мировоззренческий

Печерский суд, начало заседания.

Судья: — Хотите ли вы заключить мировое соглашение?

Ответчик Ирина Егорченко: — Категорически нет. Истец хочет, чтобы я отказалась от здравого смысла, достижений мировой науки и Эйнштейна. Это противоречит элементарной логике.

В Печерском районном суде Киева идёт процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании морального ущерба. Истец — Юрий Тесля, декан факультета информационных технологий Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Ответчик — Ирина Егорченко, старший научный сотрудник Института математики НАН Украины.

Предыстория конфликта такова. Больше года назад в Верховной Раде проходили слушания по теме: "О состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине". Перед парламентариями выступали представители разных научных учреждений, в том числе Ирина Егорченко. Говоря о проблемах украинской науки, она сказала, в частности, следующее: "К сожалению, у нас даже в Киевском университете декан факультета — известный псевдоучёный, господин Тесля, который учит студентов неизвестно чему".

Парламентские слушания транслировались в YouTube, эту фразу услышал Юрий Тесля и подал в суд: на Ирину Егорченко — за оскорбление, на Верховную Раду — за распространение записи. Впрочем, в ходе заседания по иску к Егорченко истец отозвал исковые требования к Верховной Раде.

Юрия Теслю назвали псевдоучёным за его "теорию несилового взаимодействия", на которой он построил карьеру доктора технических наук. Суть теории в том, что каждый материальный объект, включая неодушевлённые предметы, обладает информацией, обменивается ею с другими объектами и благодаря этому меняет своё отношение к действительности.

Опасность в том, что псевдонаука паразитирует на науке, пользуясь её терминами и наукообразным стилем изложения. А неспециалисту тяжело отличить одно от другого

Изначально это компьютерная модель, однако Тесля предлагает использовать её на практике: в армии, политике, финансах и медицине, и вообще — как вариант устройства несилового мира. Эти взгляды Тесля изложил и в научных статьях, а также в научно-популярной книге "Диалоги с Теслей". В ней автор отвечает на вопросы о теории, её философском значении, а также будущем человечества и загробной жизни.

Иллюстрируется всё это историями "про Ивасика и Телесика". Вот пример несилового взаимодействия: Ивасик прочёл в газете о пользе малины, пошёл в лес и собрал лукошко ягод. Благодаря статье он поменял своё отношение к малине и сделал полезное дело, вместо того, чтобы драться с Телесиком.

До тех пор, пока суд не признал Теслю псевдоучёным (а такой поворот событий маловероятен), мы не можем называть его шарлатаном. Но закон об информации наделяет нас правом давать оценки людям и явлениям. Так вот наша оценка: теория Тесли, как и способ её презентации, выглядит несколько комично.

Доказательства всего

Печерский суд. Заседание продолжается.

Судья: — И вы хотите, чтобы мы изучили всю книжку?

Истец Юрий Тесля: — Не дай бог!

Главным доказательством в деле, причём со стороны как истца, так и ответчика, оказалась та самая научно-популярная книга "Диалоги с Теслей". Сам Юрий Тесля считает её, а также ряд статей в научных журналах, подтверждением своего статуса учёного. А Ирина Егорченко видит в "Диалогах…" яркий пример псевдонауки. Чтобы это доказать, она попросила известных физиков и математиков проанализировать и прокомментировать теорию.

Этим занимались четверо учёных, среди них Сергей Шарапов — авторитетный физик-теоретик. Он известен тем, что исследовал графен — новый материал, который используют в солнечных батареях. У Сергея Шарапова приличный послужной список, он сотрудничал с нобелевскими лауреатами Андре Геймом и Дунканом Халдейном. Так вот, Шарапов не оставил камня на камне от теории Юрия Тесли. Шарапов утверждает, что постулаты Тесли не имеют обоснования, зато его теория претендует на объяснение всех процессов на планете.

В зале суда представитель Юрия Тесли заявил, что мнения украинских учёных не могут рассматриваться как экспертные. Потому что у них нет специальной аккредитации и сертификата, положенного по Гражданскому кодексу. В итоге судья отказалась принимать выводы Шарапова и других физиков в качестве экспертных, потому что, по её мнению, "квалификация данных лиц вызывает сомнение".

Доктор технических наук Юрий Тесля (слева) защищает в суде свою теорию несилового взаимодействия. Старший научный сотрудник Института математики Ирина Егорченко (справа) состоит в группе "Диссергейт" и проверяет диссертации на псевдонаучность и плагиат

Псевдо и наука

Дискуссия о том, как отличать науку от псевдонауки, идёт уже много лет. Самое известное и парадоксальное определение научной теории дал в 1960-е годы философ Карл Поппер. Он писал, что теория считается научной, если её можно сфальсифицировать.

Поппер считал, что главным критерием научности является эмпирическая проверка. Это толкование науки вызвало долгий спор, который продолжается и сейчас: какие дисциплины действительно считать науками. Строго говоря, экспериментально можно доказать только теории точных наук. Ведь историк, к примеру, не может смоделировать событие прошлого, а литературовед не заставит писателя повторно сочинить роман. И всё же в современном мире выработался комплексный подход проверки на научность — наряду с эмпирической проверкой в каждой дисциплине есть свои методы, понятийный аппарат и логика.

Особенность работы учёного в том, что он занимается узкой проблемой и чаще задаёт вопросы, чем получает ответы. А псевдонаука пытается создать теорию всего и заявляет о своей неопровержимости. Учёные могут объяснить далеко не все явления природы, не способны избавить человечество от всех проблем. Эти лакуны и стремится заполнить псевдонаука, обещая ответить на все вопросы.

Опасность в том, что псевдонаука паразитирует на науке, пользуясь её терминами и наукообразным стилем изложения. А неспециалисту сложно отличить теневого двойника от оригинала.

Псевдонаука существует во всех дисциплинах, во всём мире. В числе самых нашумевших примеров украинской псевдонауки можно назвать "лептонного бога", о котором написала Катерина Кириленко в своей докторской диссертации по педагогике. Жена вице-премьера Вячеслава Кириленко заведует кафедрой философии в Киевском университете культуры и искусств, она защитила докторскую диссертацию в 2015 году. А через год в её работе обнаружили неведомого бога, которого госпожа Кириленко привязала к лептонам, элементарным частицам, которые изучает квантовая физика.

Судья. Процесс учёных ведёт Лариса Цокол, известная по громким делам Саакашвили, Корбана и других политиков

Создаётся впечатление, что украинские псевдоучёные от гуманитарных наук пользуются физическими терминами наобум, придумывают Украине арийское прошлое и изучают сомнительные документы вроде "Велесовой книги". А представители точных дисциплин плодят "теории всего", объясняющие и сущность души, и чёрные дыры. Ирина Егорченко называет этот феномен "болезнью докторов технических наук".

Так, Юрий Тесля ввёл термин "интроформация", обозначающий мысли, чувства и душу всех физических объектов на Земле. А академик Анатолий Морозов, директор Института математических и машинных систем НАНУ, заявил, что существует некий элемент, центрон — "единственное неделимое метафизическое изобретение Вселенной". Этот центрон, по утверждению Морозова, участвует в "самодвижении элементарных потоков", и их энергия может стать альтернативой углеводородной энергетике.

Системные беды

Печерский суд. Разговоры в перерыве заседания.

Зрительница, учёный-химик: — Раньше о псевдонауке у нас никто не говорил. А вот нашёлся мальчик, который сказал, что король голый. В сказке о новом платье короля все прозрели, но у нас могут быть варианты. Может, потому что мы молчали, и дошло до этого суда.

В украинской науке всё ещё существует "железный занавес". Эксперт по образованию Украинского института будущего Мыкола Скиба считает, что одна из причин распространения псевдонаучных теорий в том, что значительная часть обладателей научных степеней не интегрированы в мировую науку, не знают о её достижениях и провалах. Наши доктора и кандидаты живут в изолированном мире.

Согласно статистике МОН, с 1993-го по 2016 год дипломы доктора наук получили 17,7 тыс. человек, а кандидатские дипломы — 153,7 тыс. В нашей стране живёт более 171 тыс. учёных! Однако эта "армия прорыва" не подарила миру ни одного нобелевского лауреата, да и просто фундаментальных исследований проводится крайне мало. По оценкам Мыколы Скибы, успешно интегрированными в мировой научный процесс являются 2,5 тыс. украинских учёных, не более.

Учёные. Судебный процесс имеет резонанс в научном сообществе. Многие учёные считают, что доказывать состоятельность теорий нужно в экспертной среде, а не в суде

Устаревшей кажется и система присуждения степеней. В Украине этим занимается государство, а не вузы или академические институты. Степень кандидата или доктора наук у нас скорее означает административные, а не научные преференции — надбавку к зарплате и продвижение по карьерной лестнице. Индекс цитируемости, весомость научных достижений, по которым "меряют" в мире, не имеют особого значения для украинской системы присуждения степеней — крайне формализованной и забюрократизированной.

Чтобы претендовать на степень, соискателю нужны публикации в научных журналах. Их обычно издают сами вузы тиражами по сотне экземпляров, чтобы разослать авторам и в библиотеку им. Вернадского. В эти издания принимаются статьи любого качества — их не всегда адекватно проверяют и рецензируют. К примеру, в сборнике "Современные проблемы архитектуры и градостроения" №46 читаем, что доктор архитектуры Виктор Тимохин считает очень перспективными экстрасенсорные и лозоходческие концепции исследования ландшафта. Если кто не в курсе, лозоходство — это когда ходят с освящённой лозиной и ищут ею что-то скрытое в земле.

В "Этическом кодексе учёного Украины" есть пункт 1.6, в котором сказано, что учёный должен активно противодействовать псевдонаучной деятельности и препятствовать её распространению в обществе. У нас этим занимается "Диссергейт" — группа активистов от науки. Публично от имени "Диссергейта" выступают лишь несколько человек, в том числе Ирина Егорченко и Сергей Шарапов, которые исследуют украинские диссертации на предмет псевдонаучности и плагиата.

Группа действует неформально, и большинство её членов не афишируют свою деятельность, так как опасаются увольнений и санкций со стороны администраций институтов. Причины побаиваться есть. Многие псевдоучёные занимают высокие посты. А Ирина Егорченко рассказывает, что ей регулярно угрожают в соцсетях.

Лекарство от реальности

Особенность работы учёного в том, что он занимается узкой проблемой и чаще задаёт вопросы, чем получает ответы. А псевдонаука пытается создать теорию всего и заявляет о своей неопровержимости

Казалось бы, ну что такого в том, что какой-то доктор наук ищет лептонного бога. Мало ли на свете эксцентричных людей? Однако псевдонаука способна нанести обществу серьёзный вред.

Из-за обилия интеллектуального шлака авторитет украинской науки и в мире, и у нас в стране низкий. Как ни странно, невысокие ассигнования на исследования отчасти снижают ущерб, который могли бы нанести шарлатаны. В странах с большими бюджетами на науку, например, в России, псевдоучёные запускают большие проекты. Так было с "разработкой" торсионного оружия, на создание которого потратили миллионы. Притом что торсионные поля — один из самых известных примеров псевдонауки.

Опасность интеллектуального шарлатанства ещё и в том, что оно процветает в прикладных науках, в частности, в медицине и пищевых технологиях. Мы хотим быть здоровыми, и на этой базовой потребности ширятся методики альтернативного лечения и питания. Их эффективность не подтверждена результатами исследований, но, несмотря на это, сформировался гигантский рынок с миллиардными оборотами. По данным исследовательской компании Transparency Market Research, мировой рынок гомеопатии в 2015 году составлял $3,9 млрд, а к 2024 году прогнозируется его рост до $17 млрд.

В начале января американские медиа много писали о сайте Goop, которым владеет актриса Гвинет Пэлтроу. Она поклонница здорового питания и на своём интернет-ресурсе продаёт ныне модные детоксы, смеси для очищения организма. А недавно предложение на Goop пополнилось очистительными клизмами с кофе за $135. Респектабельные издания вроде The Washington Post опубликовали материалы с предостережениями. Американский Национальный институт здоровья и Гарвардская школа медицины предупреждают, что токсины нельзя устранить из организма свежевыжатыми соками и смесями: для этого нужно специфическое лечение. А клизмы, особенно в домашних условиях, могут принести больше вреда, чем пользы. Но толку от этих предупреждений мало — дела у Гвинет Пэлтроу идут настолько хорошо, что её проект расширяется.

Но всё же самый серьёзный ущерб, который способна причинить псевдонаука, — мировоззренческий. В обществе довольно много людей, жаждущих чуда. Мыкола Скиба считает, что будущее псевдонауки зависит от того, сколько людей не преодолеют так называемый футуршок. Есть личности, которые способны на протяжении жизни учиться и постигать всё усложняющийся мир технологий. Но были, есть и всегда будут те, кто выберет псевдонауку как лекарство от реальности.