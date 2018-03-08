В центре Ужгорода участниц акции за равенство и права женщин 8 марта облили красной краской. Об этом пишет Mukachevo.net.

"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было и несколько девушек", - сообщила одна из организаторов акции Ярина Денисюк.

Акция проходила на Театральной площади перед театром кукол "Бавка" и была посвящена правам женщин и теме насилия над женщинами.

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"Мы собрались, чтобы напомнить о правах женщин и Стамбульской конвенции. Вдруг из-за угла выбежали около 8 человек, и облили красной простой краской как для забора. На акции было много полиции, и в форме и без, поэтому практически всех поймали, но нападающие не особо и убегали", - добавила Денисюк.

Напомним, в честь Международного женского дня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал обеспечить гендерное равенство во всех сферах, в том числе и в руководящих органах всех уровней.