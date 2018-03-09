Украинцы отмечают годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

9 марта - день рождения Тараса Шевченко, украинского поэта, художника, мыслителя.

Родился Тарас Шевченко в селе Моринцы на Черкасчине в семье крепостных помещика Энгельгардта. Очень рано парень остался круглым сиротой.



Дальнейшая судьба Шевченко - вплоть до выкупа его из крепостничества - была связана с судьбой Энгельгардта, с Петербургом. Здесь Шевченко познакомился с учеником Академии художеств Иваном Сошенко, с поэтом Евгением Гребинкой, а впоследствии и с Карлом Брюлловым и Василием Жуковским, которые сыграли в жизни Шевченко чрезвычайную роль - в 1838 году выкупили его из крепостничества, напоминает Укринформ.

В том же году Шевченко зачислили учеником Академии художеств. Учился он под руководством Карла Брюллова. А уже 18 апреля 1840 года появился первый сборник стихов - "Кобзарь" - событие огромного значения не только в истории украинской литературы, но и в самосознания украинского народа.

Сейчас "Кобзарь" для украинцев - то же, что и Библия. Его заворачивали в вышитый рушник и хранили у образов как святыню. По нему украинский крестьянин, водя заскорузлым, искореженным от тяжелого труда пальцем, учился читать. Уста старательно шептали заветные простые строки, а ум озаряла истина - "Боритесь - поборете!" Его учили наизусть. Политзаключенные царизма, диссиденты, шестидесятники. Шевченко был с каждым украинцем в тюрьмах, лагерях и в ссылке; на чужбине, в эмиграции. Был на Майдане и в окопах войн, в руинах Донецкого аэропорта с непокорёнными киборгами и с каждым украинцем, оставшимся на оккупированных агрессором украинских территориях.

Сегодня во всех уголках страны пройдут мероприятия в связи с очередной годовщиной со дня рождения Великого Кобзаря.