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Главная » Общество » Украинцы отмечают годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
Украинцы отмечают годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
Из открытых источников

Украинцы отмечают годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Сегодня во всех уголках страны пройдут мемориальные мероприятия

09.03.18 91
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9 марта - день рождения Тараса Шевченко, украинского поэта, художника, мыслителя. 

Родился Тарас Шевченко в селе Моринцы на Черкасчине в семье крепостных помещика Энгельгардта. Очень рано парень остался круглым сиротой. 

Дальнейшая судьба Шевченко - вплоть до выкупа его из крепостничества - была связана с судьбой Энгельгардта, с Петербургом. Здесь Шевченко познакомился с учеником Академии художеств Иваном Сошенко, с поэтом Евгением Гребинкой, а впоследствии и с Карлом Брюлловым и Василием Жуковским, которые сыграли в жизни Шевченко чрезвычайную роль - в 1838 году выкупили его из крепостничества, напоминает Укринформ.   

В том же году Шевченко зачислили учеником Академии художеств. Учился он под руководством Карла Брюллова. А уже 18 апреля 1840 года появился первый сборник стихов - "Кобзарь" - событие огромного значения не только в истории украинской литературы, но и в самосознания украинского народа.   

Сейчас "Кобзарь" для украинцев - то же, что и Библия. Его заворачивали в вышитый рушник и хранили у образов как святыню. По нему украинский крестьянин, водя заскорузлым, искореженным от тяжелого труда пальцем, учился читать. Уста старательно шептали заветные простые строки, а ум озаряла истина - "Боритесь - поборете!" Его учили наизусть. Политзаключенные царизма, диссиденты, шестидесятники.   Шевченко был с каждым украинцем в тюрьмах, лагерях и в ссылке; на чужбине, в эмиграции. Был на Майдане и в окопах войн, в руинах Донецкого аэропорта с непокорёнными киборгами и с каждым украинцем, оставшимся на оккупированных агрессором украинских территориях.  

Сегодня во всех уголках страны пройдут мероприятия в связи с очередной годовщиной со дня рождения Великого Кобзаря.

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