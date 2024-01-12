"Порвали кандалы": премьер Британии Сунак процитировал Шевченко во время выступления в Раде

Политик подчеркнул, что сейчас украинский народ борется не только за безопасность, но и за право определять свое будущее, закрепленное в уставе ООН.

Related video

Во время выступления с трибуны парламента перед народными депутатами в Верховной Раде премьер-министр Великобритании Риши Сунак процитировал украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщают корреспонденты "РБК-Украина".

Во время обращения к украинским нардепам в пятницу, 12 января, премьер вспомнил слова из стихотворения Шевченко "Заповіт" и подчеркнул, что сейчас украинский народ борется не только за безопасность, но и за право определять свое будущее.

"По словам Шевченко "вы порвали кандалы" и присоединились к семье свободных народов. Ведь в конце концов речь идет больше чем о безопасности. Сейчас речь идет о праве Украины, как независимого государства, определять свое будущее. Речь идет о праве всех наций закреплено в уставе ООН определять свое будущее", — подчеркнул он.

Вероятно, речь шла об этих строках из стихотворения поэта:

"Похороните и встаньте,

Разорвите кандалы

И вражеской злой кровью

Волю окропите".

Также Сунак вспомнил и слова бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля (был на посту с 1940-1955 годы) и его сравнение видов национализма в разных странах.

"Как говорил Черчилль, "есть два вида национализма: захват верховного господства путем веса или силы, которое он назвал опасностью и пороком, или национализм, который происходит от любви к родине и готовности умереть за свою страну. Любви к традициям, культуре и постепенному развитию". Он назвал это первой из добродетелей", — говорит Сунак.

Сунак процитировал строчку из стихотворения Шевченко во время выступления. Фото: Руслан Стефанчук в Facebook

Кроме того, по его словам, полномасштабная война началась в "обманчивом уме" президента Российской Федерации Владимира Путина, который "попал в плен миража давно умершей империи". Сунак подчеркнул, если Путин победит в Украине — "он не остановится".

"Вот почему союзники увидели чрезвычайную важность этой борьбы и объединились ради вас. Помощь Украине — это инвестиция в нашу коллективную безопасность. Только победа Украины поможет сдержать Путина", — подчеркнул премьер.

Напомним, 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак на фоне подписания 12 января в Киеве соглашения о гарантиях безопасности, выступил с трибуны парламента с заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кому удалось"объединить всю либеральную демократию".