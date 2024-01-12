"Порвали кайдани": премʼєр Британії Сунак процитував Шевченка під час виступу у Раді

Політик підкреслив, що нині український народ бореться не лише за безпеку, але й за право визначати своє майбутнє, закріплене у статуті ООН.

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Під час виступу з трибуни парламенту перед народними депутатами у Верховній Раді премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак процитував українського поета Тараса Шевченка. Про це повідомляють кореспонденти "РБК-Україна".

Під час звернення до українських нардепів у пʼятницю, 12 січня, премʼєр згадав слова з віршу Шевченка "Заповіт" та підкреслив, що нині український народ бореться не лише за безпеку, але й за право визначати своє майбутнє.

"За словами Шевченка "ви порвали кайдани" і приєднались до сім'ї вільних народів. Адже зрештою йдеться більше ніж про безпеку. Зараз йдеться про право України, як незалежної держави, визначати своє майбутнє. Йдеться по право усіх націй закріплене у статуті ООН визначати своє майбутнє", — наголосив він.

Ймовірно, йшлося про ці рядки з вірша поета:

"Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте".

Також Сунак пригадав і слова колишнього прем'єр-міністра Британії Вінстона Черчилля (був на посаді з 1940-1955 роки) та його порівняння видів націоналізму у різних країнах.

"Як казав Черчилль "є два види націоналізму: захоплення верховним панування шляхом ваги або сили, яке він назвав небезпекою і пороком, або націоналізм, який походить від любові до батьківщини та готовності померти за свою країну. Любові до традицій, культури та поступової розбудови". Він назвав це першою із чеснот", — каже Сунак.

Сунак процитував рядок з віршу Шевченка під час виступу. Фото: Руслан Стефанчук у Facebook

Крім того, за його словами, повномасштабна війна почалась в "оманливому розумі" президента Російської Федерації Володимира Путіна, який "потрапив в полон міражу давно померлої імперії". Сунак наголосив, якщо Путін переможе в Україні — "він не зупиниться".

"От чому союзники побачили надзвичайну важливість цієї боротьби та об'єдналися за ради вас. Допомога Україні — це інвестиція у нашу колективну безпеку. Лише перемога України допоможи стримати Путіна", — підкреслив премʼєр.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на тлі підписання 12 січня у Києві угоди про гарантії безпеки, виступив з трибуни парламенту із заявою про те, що президент України Володимир Зеленський став першим, кому вдалося "об’єднати всю ліберальну демократію".