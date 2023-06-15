На дне Каховского водохранилища нашли старинную казацкую церковь: что о ней известно (видео)

Именно об этой церкви писал в 1954 году Александр Довженко, когда рассказывал о затоплении исторических мест водами Каховского водохранилища.

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На дне Каховского водохранилища возле Никополя Днепропетровской области обнаружены остатки церкви, о которой говорил Александр Довженко и которую изображал на своих рисунках Тарас Шевченко. Об этом 11 июня сообщало местное издание Nikopolnews.

Так, в селе Покровском рядом с Никополем на дне Каховского водохранилища, в котором уровень воды снизился после взрыва плотины Каховской ГЭС, обнаружены остатки церкви. Было изучено много интересной информации об этой церкви после изучения исторических материалов и беседы местных журналистов с Ларисой Садовской, директором музея в селе Покровское.

В течение 70 лет Покровская Сечевая церковь была скрыта от нас водами. Ее разрушали дважды. Об этой церкви писал Александр Довженко, а Тарас Шевченко посещал и изображал ее в своих работах.

Покровская Сечевая церковь: что мы знаем о ней

Существовала с 1734 по 1775 годы на месте современного села Покровское Новая Сечь (или Подпольненская Сечь), которая возникла после возвращения Войска Запорожского под российскую защиту в результате Лубенского договора. Последняя Запорожская Сечь располагалась на большом полуострове, омываемом рекой Подпольной (приток Днепра).

Покровская Сечевая церковь была сильно повреждена и ограблена офицерами-дворянами, солдатами и донскими казаками.

В 1794 году приказали "запечатать" Покровскую Сечевую церковь. В это время началось строительство новой каменной церкви, заменяющей старую деревянную. Ее строительство было завершено в 1798 году. Местные жители смогли спасти некоторые части старой церкви и передать их в новую.

Каменная церковь просуществовала до 1954 года, когда была затоплена водами Каховского водохранилища. Прежде чем разрушить и затопить церковь, представители советской власти эвакуировали большую часть ценностей из нее.

Однако, как рассказала директор музея села Покровское Лариса Садовская, местным жителям удалось сохранить некоторые предметы. В настоящее время эти артефакты находятся в Покровском музее, включая ключ от Сечевой церкви, минеи распятия, кружку запорожских казаков, казацкие трубки и другие предметы.

Упоминания о Покровской церкви в воспоминаниях известных людей

Покровское всегда привлекало внимание ученых, писателей и художников своей живописностью и гостеприимством.

Тарас Шевченко посетил Покровское в 1843 году. Об этом свидетельствуют воспоминания его современников и его собственные рисунки. Он изображал церковь Покрова.

Рисунок покровской церкви Тараса Шевченко Фото: Википедия

Эта церковь не была Сечевой или Запорожской, так как была построена после ликвидации Запорожской Сечи в 1798 году. Однако деревянная колокольня церкви, состоявшая из двух ярусов и украшенная кованым железным крестом, которая стояла рядом до середины XIX века, действительно относилась к запорожскому стилю.

Кстати, только стены церкви были каменными, а верхние части и купол были из дерева. Следовательно, Тарас Шевченко мог видеть и рисовать остатки старой казацкой церкви.

Именно об этой церкви писал в 1954 году Александр Довженко, когда рассказывал о затоплении исторических мест водами Каховского водохранилища.

"Последнее воспоминание о церкви. Мне шестьдесят лет. С пятнадцати лет не верю в Бога и с тех пор не был в церкви. Но в селе Покровском я пожалел, что Бога нет. Мне очень захотелось, чтобы он появился хотя бы на пять минут и, увидев разрушенный негодяями памятник древней архитектуры, построенный в честь его Божьей матери, наказал лютой смертью темных и подлых иуд, совершивших это мерзкое дело. Прощай, Покровское. Веры в несуществующего Бога у тебя не уменьшилось. Уменьшилось красоты", — писал Довженко.

Напомним, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Напомним также, 15 июня в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины сообщил, что характер взрыва на Каховской ГЭС указывает на срабатывание взрывчатки внутри электростанции.