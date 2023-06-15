На дні Каховського водосховища знайшли старовинну козацьку церкву: що про неї відомо (відео)

Саме про цю церкву писав 1954 року Олександр Довженко, коли розповідав про затоплення історичних місць водами Каховського водосховища.

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На дні Каховського водосховища біля Нікополя Дніпропетровської області виявлено залишки церкви, про яку говорив Олександр Довженко та яку зображував на своїх малюнках Тарас Шевченко. Про це 11 червня повідомляло місцеве видання Nikopolnews.

Так, у селі Покровському поряд із Нікополем на дні Каховського водосховища, в якому рівень води знизився після вибуху греблі Каховської ГЕС, виявлено залишки церкви. Було вивчено багато цікавої інформації про цю церкву після вивчення історичних матеріалів та бесіди місцевих журналістів із Ларисою Садовською, директором музею у селі Покровське.

Протягом 70 років Покровська Січова церква була прихована від нас водами. Її руйнували двічі. Про цю церкву писав Олександр Довженко, а Тарас Шевченко відвідував та зображував її у своїх роботах.

Покровська Січова церква: що ми знаємо про неї

Існувала з 1734 по 1775 роки на місці сучасного села Покровське Нова Січ (або Підпільненська Січ), яке виникло після повернення Війська Запорізького під російський захист внаслідок Лубенського договору. Остання Запорізька Січ розташовувалась на великому півострові, що омивається рікою Підпільною (притока Дніпра).

Покровська Січова церква була сильно пошкоджена та пограбована офіцерами-дворянами, солдатами та донськими козаками.

В 1794 наказали "запечатати" Покровську Січову церкву. У цей час почалося будівництво нової кам'яної церкви, яка замінює стару дерев'яну. Її будівництво було завершено 1798 року. Місцеві жителі змогли врятувати деякі частини старої церкви та передати їх до нової.

Кам'яна церква проіснувала до 1954 року, коли було затоплено водами Каховського водосховища. Перш ніж зруйнувати та затопити церкву, представники радянської влади евакуювали більшу частину цінностей із неї.

Проте, як розповіла директор музею села Покровське Лариса Садовська, місцевим жителям удалося зберегти деякі предмети. В даний час ці артефакти знаходяться в Покровському музеї, включаючи ключ від Січової церкви, мінеї розп'яття, кухоль запорізьких козаків, козацькі люльки та інші предмети.

Згадки про Покровську церкву у спогадах відомих людей

Покровське завжди привертало увагу вчених, письменників та художників своєю мальовничістю та гостинністю.

Тарас Шевченко відвідав Покровське 1843 року. Про це свідчать спогади його сучасників та його власні малюнки. Він зображував церкву Покрови.

Малюнок покровської церкви Тараса Шевченка Фото: Вiкiпедiя

Ця церква не була Січовою чи Запорізькою, оскільки була збудована після ліквідації Запорізької Січі у 1798 році. Проте дерев'яна дзвіниця церкви, що складалася з двох ярусів і прикрашена кованим залізним хрестом, що стояла поряд до середини XIX століття, справді належала до запорізького стилю.

До речі, тільки стіни церкви були кам'яними, а верхні частини та купол були з дерева. Отже, Тарас Шевченко міг бачити та малювати залишки старої козацької церкви.

Саме про цю церкву писав 1954 року Олександр Довженко, коли розповідав про затоплення історичних місць водами Каховського водосховища.

"Останній спогад про церкву. Мені шістдесят років. З п'ятнадцяти років не вірю в Бога і відтоді не був у церкві. Але в селі Покровському я пошкодував, що Бога немає. Мені дуже захотілося, щоб він з'явився хоча б на п'ять хвилин і, побачивши зруйновану негідниками пам'ятку стародавньої архітектури, зведену на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих ідолів, які вчинили цю мерзенну справу. Прощавай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога в тебе не поменшало. Зменшилося краси", — писав Довженко.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 15 червня в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони України повідомив, що характер вибуху на Каховській ГЕС вказує на спрацювання вибухівки всередині електростанції.