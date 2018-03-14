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Главная » Общество » На Землю обрушится мощная магнитная буря

На Землю обрушится мощная магнитная буря

На Землю обрушится мощная магнитная буря
Фото: wallpampers.ru

В марте ожидается три мощных магнитных бури

14.03.18 3491
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В среду, 14 марта, жители планеты ожидают начало мощной магнитной бури.

Небольшие волнения магнитосферы начнутся 14 марта и продлятся до 17 числа, пишут "Українські Новини".

Первая мощная магнитная буря произойдет 18, а вторая - 22 марта. Также ожидается магнитная буря и 26 марта.

На данный момент им присвоен класс G1, то есть самый низкий по пятибалльной шкале интенсивности магнитных бурь.

Фото: ukranews.com

Отмечается, что магнитные бури могут привести к небольшим сбоям в работах энергетических систем и смене птичьих маршрутов. Однако серьезных последствий быть не должно.

В этот период сильнее всего страдают метеозависимые люди, а также те, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы и вегето-сосудистую дистонию.

Данная группа людей может начать испытывать сильную головную боль, тахикардию, головокружение, перепады давления и много других болезненных симптомов.

Рекомендуется таким людям отменить любые физические нагрузки в неблагоприятный для здоровья период.

Кроме того, необходимо избегать любых конфликтов, переживаний и негативных эмоций, так как легкие стрессы могут навредить организму.

Напомним, в прошлый раз сильнейшая магнитная буря накрыла Землю 18 декабря.

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