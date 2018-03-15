Новая модель вызова врачей на дом заработает с апреля

Врач и пациент смогут напрямую принимать решение о необходимости визита на дом и его формате.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, комментируя решение Минздрава об отмене Книги записей вызовов.

"Можно будет просто позвонить своему врачу и проконсультироваться по телефону", - сказала она.

Супрун добавила, что так у врача будет возможность помочь большему количеству пациентов и попасть быстрее к тем, кому срочно нужен осмотр врача и кто не в состоянии посетить амбулаторию.

Глава Минздрава уточнила, что новая модель вызова врача на дом заработает уже с апреля, когда пациенты выберут своих врачей и подпишут с ними декларации.

Напомним, Минздрав отменил медкарты для поступления в школы и детсады. В ведомстве отмечают, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого выбрали родители, подписав соответствующую декларацию.