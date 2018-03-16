Дело мастера. Нужны ли Украине ПТУ

Несмотря на дефицит технических специалистов, нельзя сказать, что выпускники техникумов, профтехучилищ и технических колледжей в Украине нарасхват. Среднее профтехобразование как будто застыло в советском времени

Согласно официальной статистике, в Украине на пять выпускников вузов приходится один счастливый обладатель диплома профессионально-технического учебного заведения. Кадровый голод заставляет работодателей самостоятельно готовить специалистов. По такому пути идёт, например, госкомпания "Нафтогаз", у которой есть собственные лицензированные учебные комбинаты. "Однако мы готовы рассмотреть возможность поддержать прогрессивные училища и техникумы в нашей отрасли, если получим внятные предложения", — говорит Маргарита Короткова, директор по управлению персоналом и социальной политике группы "Нафтогаз".

Но внятных предложений мало. Парадокс в том, что, несмотря на дефицит технических специалистов, нельзя сказать, что выпускники техникумов, профтехучилищ и технических колледжей в Украине нарасхват. Уровень подготовки во многих учебных заведениях низкий. Студентов учат по устаревшим программам и на устаревшем оборудовании. Среднее профтехобразование как будто застыло в советском времени.

Задержка в развитии

"В большинстве случаев практическая база и теоретические программы остановились на уровне 1980-х годов. Хотя есть исключения, но, как правило, в этой сфере всё держится на энтузиазме небезразличных людей", — говорит Иван Малый, директор по персоналу компании "Интерпайп НТЗ", где востребовано около 700 рабочих специальностей.

Само слово "образование" ассоциируется у украинцев в первую очередь с вузом: при этом совершенно не важно, какие компетенции в реальности там получает студент. А вот престиж среднего технического образования не просто низок, а очень низок. Очевидно, что перекосы на рынке труда будут до тех пор, пока студенты, преподаватели и чиновники не поймут, что профтехобразование — не удел неудачников.

Реформа образования вообще и профтехобразования в частности призвана разрешить большинство проблем как студентов, так и работодателей. Предполагается, что подростки будут определяться с профессиями уже в старшей школе. После 9-го класса они станут ориентироваться либо на академическое, либо на техническое обучение. Такая профильная школа должна заработать по всей стране уже до ІІІ квартала 2019 года.

Первое дело. Дипломная работа одного из выпускников Центра ювелирного искусства

Примерно к этому же времени должен вырасти уровень профессионально-технического образования. Один из элементов реформы — изменение системы финансирования. До этого года на модернизацию техникумов и ПТУ выделяли до неприличия мало. В 2018 году ситуация постепенно меняется. Это отчасти связано с тем, что теперь такие учебные учреждения финансируются из местных бюджетов. По логике законодателей, громадам проще определиться с региональным заказом и выделять средства на те учреждения, чьи выпускники реально востребованы. Местной власти также переданы обязанности по формированию регионального заказа.

Фокус посетил одно из киевских ПТУ, чтобы выяснить, как работает система профтехобразования сегодня.

Не всё потеряно

Межрегиональный центр ювелирного искусства, куда мы отправились, — пример того, что не всё в профтехобразовании плохо. Экономический кризис не так сильно ударил по ювелирной отрасли. "Обручальные кольца как покупали, так и покупают. Так что и специалисты по их изготовлению востребованы", — рассказывает Ольга Авраменко, директор центра. Ученики у неё разные, включая потомственных ювелиров. Кто-то собирается работать на предприятиях, а самые амбициозные настроены после окончания центра открыть своё дело.

"В этом году КГГА выделила 19 млн грн для 19 учебных заведений на развитие материально-технической базы мастерских. Нам досталось 1,5 млн грн", — говорит директор. По её словам, уже лет 10 таких денег на эти цели не предоставлялось. Новая система финансирования позволит закупить оборудование для развития новых специальностей.

"Конкретный пример. На ювелирных предприятиях сегодня активно используется 3D-моделирование. У нас такого процесса не было, но теперь появится", — говорит Авраменко. Создание актуальных для рынка курсов позволит привлечь не только юных абитуриентов, но и взрослых мастеров, желающих повысить квалификацию. Для центра это значит получение дополнительных средств. К слову, в 2017 году от прохождения производственной практики на предприятиях ювелирного сектора центр получил около 1 млн грн (по закону 50% зарплаты ученика-практиканта получает учебное заведение).

Красота в деталях. Будущие ювелиры учатся обрабатывать изделия

Ежегодно около 90% выпускников центра остаются в профессии. Чтобы обеспечить такой уровень трудоустройства учеников, сотрудники центра постоянно находятся в диалоге с руководителями ювелирных предприятий.

"Мы на заседаниях Ассоциации ювелиров Украины рассказываем о наших возможностях. Посещаем профильные выставки", — делится опытом Авраменко и добавляет, что договариваться о практике для учеников бывает нелегко. Хотя случается, что ювелиры-работодатели сами обращаются к педагогам в поисках специалистов.

Такое сотрудничество — скорее попытка нащупать решение проблемы, чем готовая формула. Устоявшейся практики формирования кадрового запроса нет. Теоретически с данной задачей должны справляться местные власти. Однако для этого нужно мониторить рынок труда. Чиновники задают логичный вопрос: как? "Многие предприятия не подают заявки в службу занятости, понять фактические нужды работодателей без сотрудничества с ними очень сложно", — поясняет Авраменко.

Реформа предполагает создание региональных советов профессионального образования. Именно их задача — оценить качество образования, сформировать региональный заказ и скорректировать его после вступительной кампании. В эти советы должны входить представители учебных заведений, госадминистраций, предприятий и социальных служб-партнёров. В Киеве такой совет работает с 2016 года. Но проблемы как были, так и остались.

В регионах ситуация с изучением потребностей рынка и, соответственно, корректным формированием регионального заказа ещё хуже, чем в столице. Аналитик центра CEDOS Егор Стадный считает, что у местных органов власти просто нет специалистов, которые грамотно провели бы мониторинг и спрогнозировали потребности рынка. "Спрос и предложение кадров не совпадают, потому что, когда финансирование было на центральном уровне, основой для формирования заказа в первую очередь были не потребности рынка, а интересы самих ПТУ", — говорит Стадный. В частности, заказ составлялся исходя из того, сколько и чьих преподавательских ставок нужно сохранить в том или ином ПТУ. Именно поэтому в Украине есть, например, учебные заведения, которые выдают молодым людям дипломы такой "востребованной" специальности, как "оператор персонального компьютера".

За работой. Ювелирное дело требует усидчивости и внимания к работе с деталями

Эффективность или смерть

В Комитете ВР по вопросам науки и образования считают, что до конца года должен быть подготовлен и принят новый закон о профессиональном образовании. По словам главы подкомитета по образованию Тараса Кременя, законопроект, который находится сейчас на стадии разработки, направлен на создание эффективной сети профтехучилищ и её интеграцию с рынком труда. Нынешняя система подвергнется оптимизации — выживут те профтехучилища, которые будут полезны для экономики.

"Оптимизация не означает закрытий ПТУ. Она может идти в двух направлениях: уменьшение себестоимости подготовки специалиста и повышение его квалификации", — комментирует Ольга Авраменко.

Представители тех учреждений профессионального образования, которые, не дожидаясь нового закона, уже стараются выполнять кадровые запросы рынка, сетуют на затянутые и сложные процедуры лицензирования новых курсов. Выдаёт лицензии Министерство образования. Процедура длится около года.

"Лицензирование, скажем, в Эстонии занимает от пары дней до двух недель, — сравнивает Авраменко. — В Украине этот процесс тоже нужно упростить. Если у предприятий есть необходимость в подготовке определённых кадров, то учебное заведение не должно реагировать через год". Выход, по её мнению, заключается в том, чтобы передать полномочия по выдаче лицензий на региональный уровень.

Крупный бизнес также предпочитает действовать, а не ждать. Как уже отмечалось, у многих крупных компаний есть собственные программы сотрудничества с профильными учебными учреждениями. При этом работодатели тоже страдают от сложных бюрократических барьеров, связанных с подготовкой кадров. И также надеются на то, что новый закон дерегулирует эту сферу.

А пока остаётся верить, что благодаря общим усилиям педагогов, бизнесменов и законодателей престиж среднего технического образования в Украине вырастет уже в следующем году.