В Киеве будут объявлять траур в дни похорон погибших на войне

В знак скорби в такие дни в столице будут приспускать государственные флаги

В Киеве будут объявлять дни траура во время похорон жителей столицы, которые погибли на Донбассе.



Соответствующее решение было принято на сессии Киевсовета в четверг, передает пресс-служба столичной администрации.

Данное решение поддержали 87 депутатов.



В знак скорби в такие дни в столице будут приспускать государственные флаги с траурной лентой на зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и других учреждений.

Отметим, в среду, 16 мая, на Донбассе от пули снайпера, попавшей в сердце, погиб 41-летний Сергей Гундер (позывной "Татарин").