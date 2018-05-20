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Главная » Общество » В Крыму умерла ветеран крымскотатарского движения Нурие Биязова

В Крыму умерла ветеран крымскотатарского движения Нурие Биязова

В Крыму умерла ветеран крымскотатарского движения Нурие Биязова
Фото: facebook.com/estherchertcova

Ей было 90 лет

20.05.18 99
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Ветеран крымскотатарского национального движения Нурие апте Биязова скончалась в возрасте 90 лет в крымском городе Белогорске.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова.

"Сегодня мы узнали печальную новость – умерла Нурие Биязова. Она была одной из активисток крымскотатарского национального движения, когда мы только вернулись в Крым. В ее доме в Белогорске мы часто собирались, она печатала наши материалы, писала статьи. Делала большое дело для национального движения" – рассказал правозащитник.

Напомним, Нурие Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где впоследствии похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.

Весной Биязова успела издать автобиографическую книгу о депортации крымскотатарского народа в 1944 году под названием "Отражение".

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