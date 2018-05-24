Супрун призывает украинцев не бояться антибиотиков в мясе

Использование антибиотиков в животноводстве провоцирует риск появления устойчивых к этим препаратам бактерий.



Об этом на своей странице в сети Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



"Обычно, когда мясо животного, которое употребляло антибиотики, попадает в продажу, там остаются уже остатки этих препаратов. Большинство из них потом уничтожается во время термической обработки мяса - жарки, варки, приготовления в микроволновой печи и запекания. Поэтому угрозу прежде всего представляют не антибиотики в мясе, а устойчивые к ним бактерии, которые также там могут присутствовать", - написала Супрун.

Она отметила, что такие бактерии не уязвимы к антибиотикам, а поэтому от болезней, которые они вызывают, вылечиться очень трудно.



Супрун подчеркнула: использование антибиотиков на фермах довольно частное явление. Их дают животным не только для лечения инфекций, но и для профилактики и улучшения их роста.



"Антибиотики могут присутствовать в мясе. Если их свыше нормы, то они нарушают кишечную микрофлору или вызывают аллергии, но это очень маловероятно", - сказала Супрун.



Впрочем, риск формирования устойчивых бактерий к препаратам может оставаться в результате чрезмерного использования антибиотиков в животноводстве, использования в субтерапевтических дозах (когда дают "на всякий случай"), применения "человеческих" антибиотиков к животным и несоблюдения санитарных норм на фермах.



Руководитель Минздрава также добавила, что если тенденция с устойчивостью бактерий продолжит набирать обороты, вполне вероятно, что человечество вернется к временам, когда болезни, которые мы казалось бы уже победили, вновь будут уносить миллионы жизней.

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Чтобы защититься от пищевых устойчивых к антибиотикам инфекций Супрун дала несколько советов:



- Готовьте мясо до полной готовности.



- Мойте руки после контакта с сырыми мясом, птицей или морепродуктами. Мойте также все кухонные принадлежности.



- Охлаждайте еду до +4 градусов в течение 2-х часов после приготовления. Летом - в течение одного часа.



- Отделяйте сырое мясо, яйца и рыбу от других продуктов.



- Используйте разные доски для продуктов, которые едят сырыми, и мяса и рыбы.



- Мойте руки после контакта с животными, вольерами животных и птиц или их фекалиями.



- Сообщайте о случаях кишечных инфекций вашему врачу.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы украинцам, как уберечься от палящего солнца. Она посоветовала наносить на кожу солнцезащитный крем и всегда иметь при себе бутылку воды.

Ранее и.о. министра вызвала бурные обсуждения в соцсетях из-за "развенчивания мифов". Заявления Супрун о том, что сидеть на холодном не вредно, а дисбактериоза не существует, подняли волну негодования среди медиков и пациентов.