Жги еще! Кто выиграл и кто проиграл от погромов на Банковой

Была ли акция под Офисом президента действительно направлена на поддержку осужденного одесского радикала, или все несколько сложнее?

Защита Сергея Стерненко (юридическая компания "Миллер", адвокат Маси Найем) надеется через апелляцию изменить вынесенный правому активисту приговор (речь идет о деле о похищении одесского депутата Сергея Щербича). Прошедшая несколькими днями ранее акция в поддержку Стерненко (которую сложно обозначить иначе как "погром на Банковой") вряд ли сыграет здесь в плюс.

При этом в пятницу, 25 марта, парламент намерен собраться на внеочередное заседание — определиться с реагированием на подобные ситуации в дальнейшем. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об осуждении событий под Офисом президента, а КМУ уже выпустил соответствующее заявление.

[ + – ] Совместное заявление членов Кабинета Министров Украины по поводу недопустимых действий под Офисом президента 20 марта 2021 года Фото: kmu.gov.ua

Но была ли акция под Офисом президента действительно направлена на поддержку осужденного одесского радикала, или все несколько сложнее?

"Замечательная мирная акция"

Сам Сергей Стерненко уже анонсировал новый митинг и благодарит за прошлую акцию: "Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция — под Офисом президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки". Вроде бы, все верно: полиция практически не реагировала на происходившее под ОП.

Можно предположить, что, по замыслу МВД, на погром должна последовать отложенная, но жесткая реакция. Будут ли использованы записи с видеокамер, фотографии с места событий, последуют задержания, штрафы, привлечение к ответственности?

Замминистра МВД Антон Геращенко уверяет, что да, наказание неизбежно, а "план провокаторов по организации кровопролития в центре Киева сорван" — ни больше ни меньше. "Это был не мирный митинг, а вакханалия грубого, заказного насилия", — заявил Геращенко, подчеркнув, что заказчики провокации на Банковой "мечтали" о том, чтобы в ответ на файеры и разбитые стекла вышли сотни полицейских и начали "с применением силы задерживать провокаторов" — а те в ответ развязали бы еще большее кровопролитие.

Задержанных не более десятка. Первым стал 25-летний винничанин, автор произведений в стиле "милитари хоррор" Владислав Стафийчук (известный как Сорд или Змей). Сорд воевал на Донбассе (ветеран 93 ОМБр ВСУ), и побратимы уже заявили, что во время событий под ОП у него мог проявиться пост-травматический синдром.

[ + – ] Как били стекла в Офисе президента

[ + – ] Видео: Facebook Антона Геращенко

На видео видно, как Владислав Стафийчук бьет стекла в помещении — и в кулаке у него действительно зажат некий продолговатый предмет (возможно — "заготовленный заранее"). Адвокат Стафийчука уточняет, что при задержании в сумке был обнаружен нож, поэтому ему инкриминируют еще и попытку нанесения телесных повреждений.

Во вторник, 23 марта задержанному Сорду — Стафийчуку избрали меру пресечения: круглосуточный домашний арест.

Известно, что Стафийчука, которого полицейские называют "одним из наиболее агрессивных участников" акции, ранее уже привлекали по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). По предварительной информации, ему могут инкриминировать ч.4 296-й статьи УК. Статья называется мягко, "Хулиганство" (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) — но конкретно часть 4 говорит о действиях, совершенных "із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", а это уже от 3 до 7.

Позже стало известно, что привлечь к ответственности решили еще и праворадикала Сергея Филимонова. Лидер движения "Гонор", доброволец батальона "Азов", бывший глава киевской ячейки "Национального корпуса" и участнику группировки ультрас "Родичи" (в этом качестве, Филимонов участвовал в нападении на чернокожих болельщиков во время матча "Динамо"-"Челси"). Филимонову вручили подозрение по той же ч.4 ст. 296 УК, о чем он сообщил у себя на странице в Facebook.

[ + – ] Скриншот поста Сергея Филимонова

Если действительно речь зайдет о реальном сроке, можно будет предположить, что власть решила отмежеваться от радикальных националистических и ветеранских движений, от правого экстремизма — и погром на Банковой стал триггером к началу этого процесса. Свастика — нарисованная или дорисованная, как утверждают следившие за акцией — визуальный сигнал о том же. Кадры со свастикой на фасаде ОП попали не только в украинские СМИ. Антон Геращенко в связи с этим даже назвал участников акции "профашистскими".

[ + – ] Свастика на гранитной облицовке Офиса президента Украины

Приходите на вечеринку!

Не задержаны, но подверглись критике в соцсетях и СМИ персоны, которые выступили агитаторами акций под Офисом президента. Это глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов. 20 марта, накануне акции, оба разместили в соцсетях призывы прийти на "вечеринку" под ОП — поздравить Стерненко с днем рождения.

[ + – ] Пост Виталия Шабунина: скриншот

[ + – ] Пост Олега Сенцова: скриншот

"Помню, такие же "деятели" тебе хату подпалили. Мы все за тебя переживали и сочувствовали. А оказывается нужно было за тебя радоваться. Ты, оказывается, любишь вандализм! Больше за тебя переживать не буду", — пишут теперь в комментариях Шабунину, и это, пожалуй, самый мягкий из упреков. В Facebook у Сенцова — не лучше. В объективы попало осквернение национальной символики Украины, порча городского имущества, атака на административное здание. Этим объясняется негативный тон многих комментариев: пригласили на мирную акцию, по факту устроили акт вандализма и дали "отличную" картинку враждебным Украине СМИ.

Сенцов уже давал повод для упреков в неблагодарности по отношению к Владимиру Зеленскому, который добился освобождения политузника. После выборов в США и Молдове режиссер заявил, что и Украине не помешал бы "адекватный руководитель" — после чего у Зеленского его назвали "политическим приспособленцем".

[ + – ] В свое время намек Олега Сенцова на то, что Украине недостает "адекватного" президента, вызвал в основном негативные комментарии

Шабунину напоминают о том же: когда подожгли его собственный дом, президент отреагировал очень оперативно (и однозначно сочувственно). Теперь же вышло, что и Сенцов, и Шабунин платят Зеленскому черной неблагодарностью.

Мудрое решение: "дать совершить запланированное"

Относительно бездействия полиции спикер МВД Артем Шевченко у себя в Facebook разместил целую объяснительную о восьми пунктах. Приведем лишь один параграф:

"4. Оперативные данные свидетельствовали: правонарушители, организаторы акции, ее открытые и теневые вдохновители хотят и стремятся к столкновениям с силами правопорядка. Их в районе ОПУ было достаточно (несколько тысяч), чтобы прекратить любой беспорядок. В таком случае неминуемо были бы потерпевшие как среди полиции (нацгвардии), так и среди участников акции. Большинство из них все-таки протестовали мирно, за что им большая благодарность. Первая и единственная попытка выдвижения группы полицейских к центральному входу в ОПУ с целью прекратить надругательство (повреждение путем поджога) над государственными символами — массивной медной табличкой "Президент Украины" с гербом показало: правонарушители активно противодействуют, бросают в полицию пиротехнику, взрывные пакеты, готовы к драке и жаждут ее. Провоцируют полицию на применение силы. С дальнейшим непременным обвинением МВД в кровопролитии. Было принято мудрое решение — отодвинуть усиленную группу полицейских на расстояние, не ввязываться в драку и дать таки правонарушителям совершить запланированное. Чтобы были очевидны их намерения и цели".

Устроенное под ОП файер-шоу затмило этот месседж. Для части украинцев главное впечатление от событий субботы, 20 марта — власть бессильна, силовики бездействуют, глумиться можно как угодно.

Так ли это?

Лох ли я, или право имею

[ + – ] Надпись "Лох" у входа в Офис президента Украины

Эта фотография попала во все новостные ленты. Та самая табличка и надпись: "ЛОХ". Известную фразу Зеленского, сказанную во время общения с бойцами в Золотом: "Я — президент этой страны, я же не лох какой-то", довольно внятно поставили под сомнение.

[ + – ] Владимир Зеленский в Золотом

Президента уже пытались впутать в историю со Стерненко — вспомним "звонок другу" после вынесения приговора и разговоры о том, что Зеленский якобы предлагал экс-лидеру одесского "Правого сектора" должность. И то, и другое у Зеленского опровергли, теперь сторонники Стерненко (или те, кто пришел изображать их под ОП), объяснили главе государства, кем он выглядит в их глазах.

Случившееся 20 марта в самом деле ударило по репутации президента, его пророссийские оппоненты злорадствуют, и не меньшую известность, чем фото таблички, получило высказывание о главе государства и его избирателях: "Предал 73%, чтобы остаться лохом для 25%".

Все это выглядит и звучит особенно едко после событий января-февраля (регулярные заседания СНБО, санкции, черные списки). Получается, что: глава государства сурово карает виновных олигархов, но не может избежать унижений со стороны толпы радикалов? И здесь считывается еще один месседж: Зеленскому необходимо навести порядок и поставить зарвавшуюся улицу на место, иначе его рейтинг просядет, и серьезно.

[ + – ] Сгоревшая табличка у дверей ОП [ + – ] Погром на Банковой 20 марта [ + – ] 1312 - то же самое, что АСАВ. Эта аббревиатура расшифровывается как "Все копы - ублюдки" [ + – ] Пандус, по которому в ОП могут попасть люди на колясках [ + – ] Погром на Банковой 20 марта [ + – ] Погром на Банковой 20 марта [ + – ] Погром на Банковой 20 марта

По словам политического эксперта Владимира Фесенко, хулиганов, которые бунтовали на Банковой в субботу, нужно показательно наказать, потому что случившееся — удар по авторитету президента.

"Проиграли в этой истории все. Президенту показали, что нельзя играть в поддавки. Если ты власть, ты должен показать силу", — говорит Фесенко.

Другой эксперт, Петр Олещук считает, что агрессивным кейсом с протестами в поддержку Стерненко могут воспользоваться власти для того, чтобы дискредитировать митинги и ужесточить меры безопасности на Банковой — закрыть проход и запретить свободно перемещаться на площади возле ОП.

"Могу сказать, что точно проиграл в этой истории Петр Порошенко, который периодически намекает на необходимость нового Майдана", — говорит Олещук. По его словам, большинство наблюдателей осудили акцию, а значит, не разделяют стремление к радикальным действиям против власти.

Як козаки чортiв ганяли

Закопченная табличка у входа в ОП, надписи "Волю", "Свободу политв`язням"… Не всем знакомая аббревиатура АСАВ: all cops are bastards, "все полицейские — ублюдки". Это лозунг британских футбольных хулиганов, в наше время используемый как правыми, так и левыми радикальными активистами. В украинских реалиях слоган перехвачен правыми, потому что для них "Аваков — чорт", а "козаки чортiв ганяли" — и об этом тоже теперь написано на стене Офиса президента. Наконец, размашисто нарисованная свастика, — вот картинка, которая попала не только в украинские СМИ и которая, как предполагают, кому-то была нужна.

Со свастикой не все ясно. Александра Матвийчук, руководитель Центра гражданских свобод, заявляет, что "эпизод со свастикой" — спланированная провокация, целью которой было "придать событиям определенную окраску". В подтверждение Матвийчук приводит видеокадры, отснятые в 21.00. Акция закончилась 10 минут назад: свастики на стене здания нет. В 21.57 фото с изображением свастики у входа в ОП разместил в Twitter журналист Стас Юрченко. Кто успел нанести нацистский символ на стену в этот короткий промежуток времени, пока не известно. Как и то, с какой целью это было сделано. Хотел ли кто-то намеренно дискредитировать протест сторонников Стерненко — или они сами так подставились, визуализировав свои убеждения?

Сторонники версии о том, что участников акции спровоцировали, исследуют палитру (обычно радикалы на свои акции не приносят такого количества баллончиков с краской — а тут словно к фестивалю стрит-арта готовились), тематику, чуть ли не "почерк" оставленных на граните слоганов.

Выбор даты для протестов, с одной стороны, объяснить очень просто: 20 марта у Стерненко день рождения. Логичнее было бы пойти к СИЗО, где до заключенного долетели бы хоть какие-то слова поддержки, но выбрали почему-то Офис на Банковой. Плюс, это была суббота, застать кого-то в ОП в выходной день не удалось — что стало поводом заговорить о спланированной "показушной" акции. Адресаты которой, якобы, находились вовсе не внутри здания. А где?

Так кто же выиграл?

Юрий Коновальчук (партия 5.0) комментирует сжато: "Такие "поздравления с ДР" окончательно лишили надежд именинника к изменению обвинения или досрочного освобождения. Невмешательство Авакова говорит о том, что всё под контролем, движение затянули в ловушку и Зеленский берет под контроль улицу. Предвижу, что в организаторы запишут Порошенко, спустят всех собак и перетащат от него на себя "патриотическую нишу".

Украинский правозащитник, экс-нардеп Павел Ризаненко предполагает, что события под ОП — еще один сигнал от силовиков — президенту. Акция была управляемой и погромщики не вошли вовнутрь офиса, потому что команды не было: "Как и планировалось, Зеленский правильные выводы сделал? Что без Авакова "радикалы" за 5 минут захватят ОПУ/АП и сбросят его с президентства, и что единственный, кто может его защитить от "радикалов" — это сам Аваков. И именно потому он должен навсегда остаться на своем посту".

[ + – ] Пост Павла Ризаненко - скриншот

Ну и наконец, некоторые комментаторы допускают, что дело действительно было в Стерненко — но предлагают посмотреть на события под иным углом.

След Петра Порошенко

Сразу после субботней акции в Министерстве внутренних дел осудили действия протестующих. Заместитель министра Антон Геращенко в разговоре с журналистами назвал главным ответственным за погромы пятого президента Украины Петра Порошенко. "Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для него" — так Геращенко прокомментировал события в эфире "Радио Свобода".

Верхушка на Банковой разделяет мнение МВД. Советник главы ОП Михаил Подоляк говорит, что в акции участвовали люди, которых финансово поддерживает "Евросолидарность", имея в виду "Рух Опору Капітуляції" и "Демократичну сокиру".

"Если где-то дурно пахнет, там обязательно будет видна тень Порошенко. Субботнее уродство организовано именно и только жадностью Порошенко", — написал Подоляк у себя в Facebook.

Подоляку и Геращенко в той же соцсети парировала журналистка Алена Яхно: "Передайте, плиз, Антону Геращенко, что сегодня на Банковой были замечены Ярослав Юрчишин из "Голоса" и "Гео Лерос" из слуг. А вот из "Европейской солидарности" никого не было". Она же отмечает: "Сторонники Стерненко везде пишут слово "Аваков" (три раза его на ОП написали), но ни разу не написали слова "Венедиктова". А ведь это именно прокуратура готовит и подозрение, и обвинительный акт… Именно прокурор затребовал приговорить Сергея к восьми годам лишения свободы и конфискации имущества.

Долгое время правоохранители не усматривали в действиях Стерненко состава преступления. Рябошапка с ним даже встречался. Все изменилось, когда пришла Венедиктова. Так почему же защитники Стерненко ее в упор не видят? Ни ее? Ни Татарова? Это двое не черти?".

В партии пятого президента на обвинительные заявления отреагировали жестко. Действия протестующих на Банковой осудили, а слова Антона Геращенко назвали "паранойей" и потребовали извинений.

"Надеемся, у господина Геращенко хватит воли и совести опровергнуть дезинформацию", — отметили в "ЕС".

Политический эксперт Олег Постернак считает, что Порошенко мог быть заинтересован в беспорядках на Банковой. Но не потому, что намеревался дискредитировать Владимира Зеленского, а чтобы "сбить" поддержку Сергея Стерненко.

"Я доверяю информации журналиста Владимира Бойко о том, что руководили массовыми беспорядками на Банковой генералы СБУ, которые имеют отношения к штабу Петра Порошенко, — говорит эксперт. — Там есть господин [бывший замглавы СБУ Виктор] Кононенко, у него на бюджете популярные активисты, которых правоохранители называли организаторами [субботней акции в поддержку Стерненко. Это Сергей Филимонов, Назарий Кравченко, Роман Ратушный и Николай Выговский]. Они на услужении у Кононенко. Отсюда связка с Петром Порошенко".

По словам Постернака, Стерненко — потенциальный конкурент на электоральном поле Петра Порошенко. Поэтому для последнего важно, чтобы как можно больше граждан воспринимали участников акции в поддержку Стерненко как вандалов, агрессивных радикалов, и не были склонны сочувствовать их действиям.

Политический эксперт Владимир Фесенко отмечает, что историю с организаторами агрессивных протестов на Банковой не стоит упрощать. Предположение о причастности штаба пятого президента популярно, так как в предыдущих и нынешних акциях участвовали его люди — но это только косвенная связь.

"Я не склонен к упрощениям, и пусть это будет мой сигнал на Банковую, — говорит Фокусу Фесенко. — У нас есть организации, которые устраивают подобные акций. Их участники — люди, склонные к экстремистским противоправным действиям. Они выходили на акции против Порошенко, теперь против Зеленского. Им наплевать, против кого протестовать. И по поводу чего. Их стихия конфликт: подраться с полицией и устроить бучу. Показать, кто на улице хозяин и выбросить свою агрессию. Может, Порошенко пытается использовать их в своих интересах, но это не главное".

А вот известный сторонник Петра Порошенко блогер Мирослав Олешко оправдывает своего патрона и обвиняет в случившемся Сергея Стерненко и его "группу поддержки".

"У Стерненко на официальной странице так и не извинились за события под ОП, а наоборот стали защищать задержанных и хвастаться, что атаковали райотдел полиции, — пишет Олешко. — То есть, это не провокация Порошенко (людей которого там не было вообще), не провокация Авакова. Это личный выбор ведения борьбы Стерненко и его команды, который мы, другая часть оппозиционного общества, имеем право не разделять". Блогер напоминает, что со стороны Стерненко и его адвоката не прозвучало ни слова в осуждение порчи госимущества, надругательства над украинской символикой и появление нацистского креста.

"Это личный выбор Стерненко и его команды — отсечь от себя огромное количество поддержки, — заключает Олешко. — Честно, у меня прям складывается впечатление, что они это намеренно делают в интересах Офиса президента и Авакова, а возможно скорее всего — Портнова и Медведчука, иначе объяснить не могу".

А что, если все заодно?

В поддержку Стерненко выступают как отдельные персоны (активисты и ЛОМы), так и организации, получающие гранты. Но не все. Можно ли допустить, что те, кто выступает в поддержку, работают по единой схеме и координируют месседжи друг с другом? Что общего у Филимонова, Стерненко, Шабунина, Синицына, Сенцова, Гео Лероса и ряда общественных и медийных организаций?

На эти вопросы Фокусу ответил политический эксперт Андрей Золотарев.

Чтобы проследить возможные связи между грантовыми организациями, стоит обратить внимание на траекторию самого Стерненко. "От активистов, которые состояли на связи у "конторы", которая его защищала, иначе бы он давно сидел, он переметнулся к грантовым активистам, — рассуждает эксперт. — Это говорит о том, что он предложил свои услуги посольству США. Учитывая, что его ближайшая подруга работала на Ульяну Супрун, нетрудно догадаться, что он сменил ориентиры".

Вряд ли можно говорить, что всех защитников Стерненко объединяет некий единый центр и источник финансирования, но общий вектор увидеть можно.

"Зачем коллективному Западу дело Стерненко? Это драйвер для реформирования судебной системы так, как они это видят, чтобы взять ее под контроль. Главное для них — борьба с украинским олигархатом. Судя по всему, Запад намерен в течение 5-7 лет вытеснить украинский олигархат как системного экономического и политического игрока. Для этого нужна судебная реформа", — поясняет Андрей Золотарев.