Пали ще! Хто виграв і хто програв від погромів на Банковій

Чи була акція під Офісом президента справді спрямована на підтримку засудженого одеського радикала, чи все трохи складніше?

Захист Сергія Стерненка (юридична компанія "Міллер", адвокат Масі Найєм) сподівається через апеляцію змінити винесений правому активісту вирок (йдеться про справу про викрадення одеського депутата Сергія Щербича). Акція на підтримку Стерненка, що відбулася декількома днями раніше (і яку складно позначити інакше як "погром на Банковій"), навряд зіграє тут в плюс.

При цьому в пʼятницю, 25 березня, парламент має намір зібратися на позачергове засідання — визначитися з реагуванням на подібні ситуації у майбутньому. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про засудження подій під Офісом президента, а КМУ вже випустив відповідну заяву.

[ + – ] Спільна заява членів Кабінету Міністрів України з приводу неприпустимих дій під Офісом президента 20 березня 2021 року Фото: kmu.gov.ua

Але чи була акція під Офісом президента справді спрямована на підтримку засудженого одеського радикала, чи все трохи складніше?

"Чудова мирна акція"

Сам Сергій Стерненко вже анонсував новий мітинг і дякує за минулу акцію: "Спасибі, що ви прийшли в суботу. Тільки сміливі можуть зламати систему. Це була чудова мирна акція — під Офісом президента не було жодного постраждалого і жодної сутички". Начебто, все вірно: поліція практично не реагувала на те, що відбувалося під ОП.

Можна припустити, що, за задумом МВС, на погром повинна бути відкладена, але жорстка реакція. Чи будуть використані записи з відеокамер, фотографії з місця подій, підуть затримання, штрафи, залучення до відповідальності?

Заступник міністра МВС Антон Геращенко запевняє, що так, покарання неминуче, а "план провокаторів з організації кровопролиття у центрі Києва зірвано" — ні більше, ні менше. "Це був не мирний мітинг, а вакханалія грубого, замовного насильства", — заявив Геращенко, підкресливши, що замовники провокації на Банковій "мріяли" про те, щоб у відповідь на фаєри і розбите скло вийшли сотні поліцейських і почали "із застосуванням сили затримувати провокаторів" — а ті у відповідь почали б ще більше кровопролиття.

Затриманих не більше десятка. Першим став 25-річний вінничанин, автор творів у стилі "мілітарі хоррор" Владислав Стафійчук (відомий як Сорд або Змій). Сорд воював на Донбасі (ветеран 93 ОМБр ЗСУ), і побратими вже заявили, що під час подій під ОП у нього міг проявитися пост-травматичний синдром.

[ + – ] Як били скло в Офісі президента

[ + – ] Відео: Facebook Антона Геращенко

На відео видно, як Владислав Стафійчук трощить шибки в приміщенні — і в кулаці у нього справді затиснутий якийсь довгастий предмет (можливо — "заготовлений заздалегідь"). Адвокат Стафійчука уточнює, що під час затримання в сумці знайшли ніж, тому йому інкримінують ще й спробу нанесення тілесних ушкоджень.

У вівторок, 23 березня затриманому Сорду — Стафійчука обрали запобіжний захід: цілодобовий домашній арешт.

Відомо, що Стафійчука, якого поліцейські називають "одним з найагресивніших учасників" акції, раніше вже притягували за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). За попередньою інформацією, йому можуть інкримінувати ч.4 296-ї статті КК. Стаття називається мʼяко, "Хуліганство" (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливо зухвалістю чи винятковим цинізмом) — але конкретно частина 4 говорить про дії, вчинені "із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", а це вже від 3 до 7.

Пізніше стало відомо, що притягнути до відповідальності вирішили ще й праворадикала Сергія Філімонова. Лідер руху "Гонор", доброволець батальйону "Азов", колишній голова київського осередку "Національного корпусу" і учасник угруповання ультрас "Родичі" (як учасник угруповання, Філімонов брав участь у нападі на чорношкірих уболівальників під час матчу "Динамо" — "Челсі"). Філімонову вручили підозру за тією ж ч.4 ст. 296 КК, про що він повідомив у себе на сторінці у Facebook.

[ + – ] Скріншот поста Сергія Філімонова

Якщо справді йтиметься про реальний термін, можна буде припустити, що влада вирішила відмежуватися від радикальних націоналістичних і ветеранських рухів, від правого екстремізму — і погром на Банковій став тригером до початку цього процесу. Свастика — намальована або домальована, як стверджують ті, що стежили за акцією — візуальний сигнал про те саме. Кадри зі свастикою на фасаді ОП потрапили не тільки в українські ЗМІ. Антон Геращенко через це навіть назвав учасників акції "профашистськими".

[ + – ] Свастика на гранітному облицюванні Офісу президента України

Приходьте на вечірку!

Не затримані, але зазнали критики в соціальних мережах та ЗМІ персони, які виступили агітаторами акцій під Офісом президента. Це голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін та колишній вʼязень Кремля, режисер Олег Сенцов. 20 березня, напередодні акції, обидва розмістили у соцмережах заклики прийти на "вечірку" під ОП — привітати Стерненка з днем народження.

[ + – ] Пост Віталія Шабуніна: скріншот

[ + – ] Пост Олега Сенцова: скріншот

"Памʼятаю, такі ж "діячі" тобі хату підпалили. Ми всі за тебе переживали і співчували. А виявляється треба було за тебе радіти. Ти, виявляється, любиш вандалізм! Більше за тебе переживати не буду", — пишуть тепер в коментарях Шабуніну, і це, мабуть, найбільш мʼякий із закидів. На Facebook у Сенцова — не краще. В обʼєктиви потрапило осквернення національної символіки України, псування міського майна, атака на адміністративну будівлю. Цим пояснюється негативний тон багатьох коментарів: запросили на мирну акцію, за фактом влаштували акт вандалізму і дали "відмінну" картинку ворожим Україні ЗМІ.

Сенцов вже давав привід для закидів у невдячності стосовно Володимира Зеленського, який домігся звільнення політвʼязнів. Після виборів у США і Молдові режисер заявив, що і Україні не завадив би "адекватний керівник" — після чого в Зеленського його назвали "політичним пристосуванцем".

[ + – ] Свого часу натяк Олега Сенцова на те, що Україні бракує "адекватного" президента, викликав переважно негативні коментарі

Шабуніну нагадують про те саме: коли підпалили його власний будинок, президент відреагував дуже оперативно (і однозначно співчутливо). Тепер же вийшло, що і Сенцов, і Шабунін платять Зеленському чорною невдячністю.

Мудре рішення: "дати вчинити заплановане"

Щодо бездіяльності поліції речник МВС Артем Шевченко у себе у Facebook розмістив цілу пояснювальну про вісім пунктів. Наведемо лише один параграф:

"4. Оперативні дані свідчили: правопорушники, організатори акції, її відкриті і тіньові натхненники хочуть і прагнуть зіткнень з силами правопорядку. Їх в районі ОПУ було досить (кілька тисяч), щоб припинити будь безлад. У такому випадку неминуче були б потерпілі як серед поліції (нацгвардії), так і серед учасників акції. Більшість з них все-таки протестували мирно, за що їм велика подяка. Перша і єдина спроба висування групи поліцейських до центрального входу в ОПУ з метою припинити наругу (пошкодження шляхом підпалу) над державними символами — масивної мідної таблички "Президент України" з гербом показало: правопорушники активно протидіють, кидають в поліцію піротехніку, вибухові пакети, готові до бійки і жадають її. Провокують поліцію на застосування сили. З подальшим неодмінним звинуваченням МВС у кровопролитті. Було прийнято мудре рішення — відсунути посилену групу поліцейських на відстань, що не встрягати у бійку і дати таки правопорушникам здійснити заплановане. Щоб були очевидні їх наміри і цілі".

Влаштоване під ОП фаєр-шоу затьмарило цей меседж. Для частини українців головне враження від подій суботи, 20 березня — влада безсила, силовики не діють, глумитися можна як завгодно.

Чи так це?

Лох я, чи право маю

[ + – ] Напис "Лох" біля входу в офіс президента України

Ця фотографія потрапила в усі новинні стрічки. Та сама табличка і напис: "ЛОХ". Відому фразу Зеленського, сказану під час спілкування з бійцями в Золотому: "Я — президент цієї країни, я ж не лох якийсь", досить виразно поставили під сумнів.

[ + – ] Володимир Зеленський в Золотому

Президента вже намагалися вплутати в історію зі Стерненком — згадаємо "дзвінок другу" після винесення вироку і розмови про те, що Зеленський нібито пропонував екс-лідеру одеського "Правого сектора" посаду. І те, і інше у Зеленського спростували, тепер прихильники Стерненка (або ті, хто прийшов зображати їх під ОП), пояснили голові держави, ким він виглядає в їхніх очах.

Те, що сталося 20 березня насправді вдарило по репутації президента, його проросійські опоненти зловтішаються, і не меншу популярність, ніж фото таблички, отримало висловлювання про голову держави і його виборців: "Зрадив 73%, щоб залишитися лохом для 25%".

Все це виглядає і звучить особливо їдко після подій січня-лютого (регулярні засідання РНБО, санкції, чорні списки). Виходить, що: голова держави суворо карає винних олігархів, але не може уникнути принижень з боку натовпу радикалів? І тут зчитується ще один меседж: Зеленському необхідно навести порядок і поставити знахабнілу вулицю на місце, інакше його рейтинг просяде, і серйозно.

[ + – ] Згоріла табличка біля дверей ОП [ + – ] Погром на Банковій 20 березня [ + – ] 1312 — те ж саме, що АСАВ. Ця абревіатура розшифровується як "Усі копи — виродки" [ + – ] Пандус, яким в ОП можуть потрапити люди на візках [ + – ] Погром на Банковій 20 березня [ + – ] Погром на Банковій 20 березня [ + – ] Погром на Банковій 20 березня

За словами політичного експерта Володимира Фесенка, хуліганів, які бунтували на Банковій в суботу, потрібно показово покарати, тому що те, що трапилося — удар по авторитету президента.

"Програли в цій історії всі. Президенту показали, що не можна грати в піддавки. Якщо ти влада, ти повинен показати силу", — говорить Фесенко.

Інший експерт, Петро Олещук вважає, що агресивним кейсом з протестами на підтримку Стерненка може скористатися влада для того, щоб дискредитувати мітинги і посилити заходи безпеки на Банковій — закрити прохід і заборонити вільно переміщатися на площі біля ОП.

"Можу сказати, що точно програв в цієї історії Петро Порошенко, який періодично натякає на необхідність нового Майдану", — говорить Олещук. За його словами, більшість спостерігачів засудили акцію, а отже, не поділяють прагнення до радикальних дій проти влади.

Як козаки чортiв ганяли

Закопчена табличка біля входу в ОП, написи "Волю", "Свободу політв`язням"… Не всім знайома абревіатура АСАВ: all cops are bastards, "всі поліцейські — виродки". Це гасло британських футбольних хуліганів, зараз використовується як правими, так і лівими радикальними активістами. В українських реаліях слоган перехоплений правими, бо для них "Аваков — чорт", а "козаки чортiв ганяли" — і про це теж тепер написано на стіні Офісу президента. Нарешті, розмашисто намальована свастика, — ось картинка, яка потрапила не тільки в українські ЗМІ і яка, як припускають, комусь була потрібна.

Зі свастикою не все ясно. Олександра Матвійчук, керівник Центру громадянських свобод, заявляє, що "епізод зі свастикою" — спланована провокація, метою якої було "надати подіям певне забарвлення". На підтвердження Матвійчук наводить відеокадри, зняті о 21:00. Акція закінчилася 10 хвилин назад: свастики на стіні будівлі немає. О 21:57 фото із зображенням свастики біля входу в ОП розмістив в Twitter журналіст Стас Юрченко. Хто встиг нанести нацистський символ на стіну в цей короткий проміжок часу, поки не відомо. Як і те, з якою метою це було зроблено. Чи хотів хтось навмисно дискредитувати протест прихильників Стерненка — чи вони самі так підставились, візуалізувати свої переконання?

Прихильники версії про те, що учасників акції спровокували, досліджують палітру (зазвичай радикали на свої акції не приносять такої кількості балончиків з фарбою — а тут немов до фестивалю стріт-арту готувалися), тематику, мало не "почерк" залишених на граніті слоганів.

Вибір дати для протестів, з одного боку, пояснити дуже просто: 20 березня у Стерненка день народження. Логічніше було б піти до СІЗО, де до увʼязненого долетіли б хоч якісь слова підтримки, але вибрали чомусь Офіс на Банковій. Плюс, це була субота, застати когось в ОП у вихідний день не вдалося — що стало приводом заговорити про сплановану "показну" акцію. Адресати якої, нібито, були зовсім не всередині будівлі. А де?

Так хто ж виграв?

Юрій Коновальчук (партія 5.0) коментує стисло : "Такі" привітання з ДН "остаточно позбавили надій іменинника до зміни обвинувачення або дострокового звільнення. Невтручання Авакова говорить про те, що все під контролем, рух затягнули в пастку і Зеленський бере під контроль вулицю. Передбачаю, що в організатори запишуть Порошенка, спустять всіх собак і перетягнуть від нього на себе "патріотичну нішу".

Український правозахисник, екс-нардеп Павло Різаненко передбачає, що події під ОП — ще один сигнал від силовиків — президенту. Акція була керованою і погромники не ввійшли всередину офісу, тому що команди не було: "Як і планувалося, Зеленський правильні висновки зробив? Що без Авакова "радикали" за 5 хвилин захоплять ОПУ/АП і скинуть його з президентства, і що єдиний, хто може його захистити від "радикалів" — це сам Аваков. І саме тому він повинен назавжди залишитися на своєму посту".

[ + – ] Пост Павла Різаненко — скріншот

Ну і нарешті, деякі коментатори припускають, що справа дійсно була у Стерненку — але пропонують подивитися на події під іншим кутом.

Слід Петра Порошенка

Відразу після суботньої акції в Міністерстві внутрішніх справ засудили дії протестувальників. Заступник міністра Антон Геращенко у розмові з журналістами назвав головним відповідальним за погроми пʼятого президента України Петра Порошенка. "Це моя особиста думка. Чим гірше, тим краще для нього" — так Геращенко прокоментував події в ефірі "Радіо Свобода".

Верхівка на Банковій поділяє думку МВС. Радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що в акції брали участь люди, яких фінансово підтримує "євросолідарность", маючи на увазі "Рух Опору Капітуляції" і "Демократичну сокиру".

"Якщо десь смердить, там обовʼязково буде видно тінь Порошенка. Суботню потворність організовано саме і тільки жадібністю Порошенко", — написав Подоляк у себе у Facebook.

Подоляку і Геращенко у тій самій соцмережі парирувала журналістка Олена Яхно: "Передайте, пліз, Антону Геращенко, що сьогодні на Банковій були помічені Ярослав Юрчишин з "Голосу" і "Гео Лерос" зі слуг. А ось з "Європейської солідарності" нікого не було". Вона ж зазначає: "Прихильники Стерненка всюди пишуть слово "Аваков" (три рази його на ОП написали), але жодного разу не написали слова "Венедиктова". Але ж це саме прокуратура готує і підозру, і обвинувальний акт… Саме прокурор зажадав засудити Сергія до восьми років позбавлення волі та конфіскації майна.

Довгий час правоохоронці не вбачали у діях Стерненка складу злочину. Рябошапка з ним навіть зустрічався. Все змінилося, коли прийшла Венедиктова. Так чому ж захисники Стерненка її в упор не бачать? Ні її? Ні Татарова? Ці двоє не чорти?".

У партії пʼятого президента на обвинувальні заяви відреагували жорстко. Дії протестувальників на Банковій засудили, а слова Антона Геращенка назвали "параноєю" і зажадали вибачень.

"Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію", — зазначили в "ЄС".

Політичний експерт Олег Постернак вважає, що Порошенко міг бути зацікавлений у заворушеннях на Банковій. Але не тому, що мав намір дискредитувати Володимира Зеленського, а щоб "збити" підтримку Сергія Стерненка.

"Я довіряю інформації журналіста Володимира Бойка про те, що керували масовими заворушеннями на Банковій генерали СБУ, які мають відношення до штабу Петра Порошенка, — каже експерт. — Там є пан [колишній заступник голови СБУ Віктор] Кононенко, у нього на бюджеті популярні активісти, яких правоохоронці називали організаторами [суботньої акції на підтримку Стерненка. Це Сергій Філімонов, Назарій Кравченко, Роман Ратушний та Микола Виговський]. Вони на службі в Кононенка. Звідси звʼязок з Петром Порошенком".

За словами Постернака, Стерненко — потенційний конкурент на електоральному полі Петра Порошенка. Тому для останнього важливо, щоб якомога більше громадян сприймали учасників акції на підтримку Стерненка як вандалів, агресивних радикалів, і не були схильні співчувати їхнім діям.

Політичний експерт Володимир Фесенко зазначає, що історію з організаторами агресивних протестів на Банковій не варто спрощувати. Припущення про причетність штабу пʼятого президента популярне, оскільки в попередніх і нинішніх акціях брали участь його люди — але це тільки непрямий звʼязок.

"Я не схильний до спрощень, і нехай це буде мій сигнал на Банкову, — говорить Фокусу Фесенко. — У нас є організації, які влаштовують подібні акцій. Їх учасники — люди, схильні до екстремістських протиправних дій. Вони виходили на акції проти Порошенка, тепер проти Зеленського. Їм наплювати, проти кого протестувати. І з приводу чого. Їх стихія конфлікт: побитися з поліцією і влаштувати бучу. Показати, хто на вулиці господар і викинути свою агресію. Може, Порошенко намагається використовувати їх у своїх інтересах, але це не головне".

А ось відомий прихильник Петра Порошенка блогер Мирослав Олешко виправдовує свого патрона і звинувачує у трагедії Сергія Стерненка і його "групу підтримки".

"У Стерненка на офіційній сторінці так і не вибачилися за події під ОП, а навпаки стали захищати затриманих і хвалитися, що атакували райвідділ поліції, — пише Олешко. — Тобто, це не провокація Порошенка (людей якого там не було взагалі), не провокація Авакова. Це особистий вибір ведення боротьби Стерненка і його команди, який ми, інша частина опозиційного суспільства, маємо право не розділяти". Блогер нагадує, що з боку Стерненка і його адвоката не прозвучало жодного слова в осуд псування держмайна, наруги над українською символікою і появи нацистського хреста.

"Це особистий вибір Стерненка та його команди — відсікти від себе величезну кількість підтримки, — робить висновок Олешко. — Чесно, у мене прям складається враження, що вони це навмисно роблять в інтересах Офісу президента і Авакова, а можливо, швидше за все — Портнова і Медведчука, інакше пояснити не можу".

А що, якщо всі заодно?

На підтримку Стерненка виступають як окремі персони (активісти і лідери громадської думки), так і організації, які отримують гранти. Але не все. Чи можна допустити, що ті, хто виступає у підтримку, працюють за єдиною схемою і координують меседжі один з одним? Що спільного у Філімонова, Стерненка, Шабуніна, Синіцина, Сенцова, Гео Лероса і ряду громадських та медійних організацій?

На ці питання Фокусу відповів політичний експерт Андрій Золотарьов.

Щоб простежити можливі звʼязки між грантовими організаціями, варто звернути увагу на траєкторію самого Стерненка. "Від активістів, які перебували на звʼязку у "контори", яка його захищала, інакше б він давно сидів, він перекинувся до грантових активістів, — міркує експерт. — Це говорить про те, що він запропонував свої послуги посольству США. З огляду на те, що його найближча подруга працювала на Уляну Супрун, неважко здогадатися, що він змінив орієнтири".

Навряд можна говорити, що всіх захисників Стерненка обʼєднує якийсь єдиний центр і джерело фінансування, але загальний вектор побачити можна.

"Навіщо колективному Заходу справа Стерненка? Це драйвер для реформування судової системи так, як вони це бачать, щоб взяти її під контроль. Головне для них — боротьба з українським олігархатом. Судячи з усього, Захід має намір протягом 5-7 років витіснити український олігархат як системного економічного і політичного гравця. Для цього потрібна судова реформа", — пояснює Андрій Золотарьов.