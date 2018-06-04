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Главная » Общество » Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне

Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне

Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне
Национальный музей истории Украины / Фото: Zagranitsa

Дни открытых дверей проводятся ежемесячно 

04.06.18 491
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Музеи Киева каждый месяц устраивают день открытых дверей, когда киевляне и гости столицы могут бесплатно ознакомиться с экспозицией. Об этом пишет Большой Киев.

В июне бесплатно посетить столичные музеи можно в такие дни:

4 июня

Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;

Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13 (школьники, пенсионеры);

Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов);

Национальный музей «Мемориал жертв Голодомора», ул. Лаврская, 3.

5 июня

Музей А. Пушкина, ул. Кудрявская, 9;

Музей шестидесятников, ул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, ул. Б. Васильковская, 5а.

6 июня

Национальный музей «Киевская картинная галерея», ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);

Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 - 13:00);

Музей им. Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

7 июня

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

12 июня

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

21 июня

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

24 июня

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;

Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.

25 июня

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.

27 июня

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Отмечается, что предварительно необходимо уточнять условия посещения, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

Напомним, на базе депо Сновск, что в 70 км от Чернигова, Укрзализныця планирует открыть технологический центр и производственную базу для ремонта, а также музей раритетной железнодорожной техники.

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