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Главная » Общество » В Минздраве прокомментировали заявление зама Супрун об онкобольных

В Минздраве прокомментировали заявление зама Супрун об онкобольных

В Минздраве прокомментировали заявление зама Супрун об онкобольных
Фото: МедПросвита

Александр Линчевский принес извинения за "неудачно использованные эмоциональные высказывания"

04.06.18 720
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В Министерстве здравоохранения отреагировали на заявление замминистра Александра Линчевского о нецелесообразности выделения средств на лечение онкобольных за рубежом. Чиновник принес извинения за "эмоциональные высказывания", а Минздрав призывает прекратить распространение вырванных из контекста слов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные  при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", - говорится в сообщении.

Также Минздрав привлекает внимание к недопустимости распространения некорректного предположения относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых Министерство направляло на лечение за границу. Поскольку все пациенты в рамках этой программы находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии здоровья, доля случаев с ремиссией на уровне 75% является высоким результатом для подобной программы.

Минздрав считает конечные результаты программы "Лечение граждан Украины за рубежом" в целом успешными. За последние два года на лечение отправили в полтора раза больше пациентов, чем за предыдущие 6 лет в совокупности. Пребывание пациентов в очереди сократилось с года до месяцев, а иногда и до недель. Формируется сеть проверенных и надежных мировых клиник-партнеров, с которыми идет системное сотрудничество.

При этом Минздрав осознает необходимость внедрения изменений в программу для преодоления бюрократических трудностей, с которыми сталкиваются пациенты, чтобы попасть в очередь, борьбы со случаями мошенничества со стороны посредников и перерывами в финансировании.

Отмечается, что программа лечения за рубежом для пациентов, которым требуется трансплантации органов или костного мозга, была и пока остается единственным шансом пациентов на продление жизни.

Сегодня бюджет программы "Лечение граждан Украины за рубежом" является крупнейшим за всю историю ее существования. Однако Министерство здравоохранения считает, что дальнейшее увеличение бюджета программы является нецелесообразным и дополнительные ресурсы должны быть направлены на развитие национальной программы: прежде всего, образование украинских медиков за рубежом и пилотные проекты по трансплантации в Украине.

Напомним, заместитель главы Минздрава Александр Линчевский во время выступления в Счетной палате заявил, что считает нерезультативным и неэкономным выделение средств из госбюджета на лечение онкологический больных за границей, так как "они все умрут без вариантов".

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