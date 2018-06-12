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Главная » Общество » Любовь сотрудников Google к кошкам привела к вымиранию сычей в Кремниевой долине

Любовь сотрудников Google к кошкам привела к вымиранию сычей в Кремниевой долине

Любовь сотрудников Google к кошкам привела к вымиранию сычей в Кремниевой долине
Фото с сайта MPort

Впервые за 20 лет не наблюдалось птенцов кроличьих сычей

12.06.18 117
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Кроличьи сычи единственные хищные птицы в Северной Америке, гнездящиеся исключительно под землей — в норах, которые вырыли луговые собачки, суслики, барсуки, черепахи или броненосцы. Некоторые кроличьи сычи даже роют себе норы сами — выдалбливая землю клювами и выбрасывая ее наружу лапами.

Как выяснила газета The New York Times, в калифорнийском парке Shoreline Park, недалеко Маунтин-Вью, кроличьи сычи оказались под угрозой исчезновения.

Как пишет издание, в 2015 году в парке нашли несколько мертвых сычей.  Это была почти половина всей популяции в парке. Защитники окружающей среды обратили внимание на то, что там же развелось много бездомных кошек — но откуда они взялись, выяснить не удавалось.

Журналисты обнаружили, что след ведет к штаб-квартире Google, которая находится прямо у парка.

Выяснилось, что сотрудники компании очень любят кошек, и даже основали фонд помощи бездомным кошкам GCat Rescue. Его волонтеры действуют по принципу «отлов — кастрация — возвращение»: всех животных ловят и прививают. За время деятельности организации волонтерам Google удалось пристроить 148 кошек, но сколько было отпущено, неизвестно.

На просьбу прокомментировать ситуацию представители компании заявили, что GCat Rescue — частная инициатива менее чем десяти сотрудников, и Google не может на них повлиять. Издание отмечает, что другие крупные компании, не поддерживают кормежку бездомных кошек.

По данным властей Маунтин-Вью, в 2017 году в округе города 318 раз видели бездомных кошек, а вот в парке впервые за 20 лет не наблюдали птенцов кроличьих сычей. Еще в 2011 году их было десять.

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