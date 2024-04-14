Создаем иллюзию болезней: киберхондрия распространяется по планете

Чрезмерное беспокойство о риске развития болезней уже давно являлось проблемой для многих людей, но после пандемии и получения доступа к информации в интернете, масштабы бедствия вышли на новый уровень, считают ученые.

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За последние три десятилетия уровень тревожности общества в отношении здоровья резко возрос, и ключевую роль в этом сыграли распространение медицинской информации в Интернете и значительные кризисы в сфере здравоохранения, такие как пандемия COVID-19, о чем подробно говорится в последних результатах исследования. Люди, страдающие от тревоги за здоровье, испытывают непреодолимый страх перед серьезными заболеваниями, часто занимаются чрезмерным самообследованием и неверно интерпретируют незначительные физические симптомы как признаки серьезного заболевания. Это постоянное беспокойство перетекает на других людей, ухудшая отношения с семьей, друзьями и коллегами, пишет The Irish News.

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Состояние подобной тревоги может побуждать людей часто проверять свое тело на наличие признаков болезни, например, постоянно осматривать рот или чрезмерно ощупывать шишки, что может привести к постоянному циклу визитов к врачу. Несмотря на заверения медицинских работников и близких, люди, испытывающие тревогу по поводу здоровья, остаются неубежденными, часто отвергая эти заверения, считая, что их услышат другие. Появление легкодоступных медицинских ресурсов в Интернете лишь усугубило ситуацию, породив "киберхондрию" — термин, обозначающий навязчивую потребность обращаться к Интернету за информацией о здоровье, что обычно приводит к самым ужасным интерпретациям, говорится в исследованиях.

Триггерами такого поведения часто становятся семейные модели, когда дети перенимают навязчивые привычки своих родителей в области здоровья, паника, нагнетаемая средствами массовой информации, или переживания, связанные со здоровьем близкого человека. Эти источники тревоги могут вызвать постоянный страх перед неизбежной болезнью, который затем доминирует в жизни человека.

Для решения этих проблем необходимо в первую очередь признать наличие самой проблемы и уже затем обратиться за профессиональной помощью. Такие методы лечения, как когнитивно-поведенческая терапия, воздействие с предотвращением реакции и тренинг осознанности, являются эффективными методами, которые специалисты по психическому здоровью могут порекомендовать для преодоления тревоги и киберхондрии. Раннее распознавание и устранение симптомов может предотвратить существенные нарушения в жизни человека, вызванные этими диструктивными расстройствами.

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