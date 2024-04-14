Створюємо ілюзію хвороб: кіберхондрія поширюється планетою

Надмірне занепокоєння про ризик розвитку хвороб уже давно було проблемою для багатьох людей, але після пандемії та отримання доступу до інформації в інтернеті, масштаби лиха вийшли на новий рівень, вважають учені.

Related video

За останні три десятиліття рівень тривожності суспільства щодо здоров'я різко зріс, і ключову роль у цьому зіграли поширення медичної інформації в Інтернеті та значні кризи у сфері охорони здоров'я, як-от пандемія COVID-19, про що докладно йдеться в останніх результатах дослідження. Люди, які страждають від тривоги за здоров'я, відчувають непереборний страх перед серйозними захворюваннями, часто займаються надмірним самообстеженням і невірно інтерпретують незначні фізичні симптоми як ознаки серйозного захворювання. Це постійне занепокоєння перетікає на інших людей, погіршуючи стосунки з сім'єю, друзями та колегами, пише The Irish News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Стан подібної тривоги може спонукати людей часто перевіряти своє тіло на наявність ознак хвороби, наприклад, постійно оглядати рот або надмірно обмацувати шишки, що може призвести до постійного циклу візитів до лікаря. Попри запевнення медичних працівників і близьких, люди, які відчувають тривогу з приводу здоров'я, залишаються не переконаними, часто відкидаючи ці запевнення, вважаючи, що їх почують інші. Поява легкодоступних медичних ресурсів в Інтернеті лише погіршила ситуацію, породивши "кіберхондрію" — термін, що означає нав'язливу потребу звертатися до Інтернету за інформацією про здоров'я, що зазвичай призводить до найжахливіших інтерпретацій, ідеться в дослідженнях.

Тригерами такої поведінки часто стають сімейні моделі, коли діти переймають нав'язливі звички своїх батьків у царині здоров'я, паніка, що нагнітається засобами масової інформації, або переживання, пов'язані зі здоров'ям близької людини. Ці джерела тривоги можуть викликати постійний страх перед неминучою хворобою, який потім домінує в житті людини.

Для розв'язання цих проблем необхідно насамперед визнати наявність самої проблеми і вже потім звернутися по професійну допомогу. Такі методи лікування, як когнітивно-поведінкова терапія, вплив із запобіганням реакції та тренінг усвідомленості, є ефективними методами, які фахівці з психічного здоров'я можуть порекомендувати для подолання тривоги та кіберхондрії. Раннє розпізнавання та усунення симптомів може запобігти суттєвим порушенням у житті людини, спричиненим цими деструктивними розладами.

Раніше Фокус писав про те, як жінка стала жертвою хвороби, пов'язаної з коровами. У сучасному світі існує безліч різновидів сказу, а ліки від нього досі не знайшли, при цьому хвороба продовжує забирати життя. Черговою жертвою її загадкового варіанту стала 55-річна мешканка Мічигану.

Також Фокус писав про перший зареєстрований випадок нападу грибка на людину в Індії. Смертельний для рослин грибок три місяці повільно вбивав грибника, поки останній не звернувся по медичну допомогу.