Freedom House: Ультраправый экстремизм угрожает украинской демократии

Ультраправый экстремизм несет угрозу демократическому развитию украинского общества. Об этом говорится в докладе "Ультраправый экстремизм как угроза украинской демократии", подготовленном правозащитной организацией Freedom House.

Правозащитники отмечают, что в течение первых 20 лет независимости Украины ультраправые группы были "маргинальными элементами общества", но после Евромайдана и начала российской агрессии "крайние националистические взгляды и группы, а также их проповедники и пропагандисты получили значительную легитимность со стороны широких слоев общества".

При этом в докладе говорится, что ультраправые силы не имеют реальных шансов получить значительную поддержку избирателей на будущих парламентских и президентских выборах, а парамилитарные формирования, несмотря на боевой опыт их членов и доступ к оружию, не способны бросить вызов государству.

Тем не менее, "экстремистские группы" пытаются агрессивно навязывать свою волю украинскому обществу. Они представляют реальную физическую угрозу для сторонников левого, женского и либерального движений, ЛГБТ-активистов, правозащитников, а также этнических и религиозных меньшинств.

К числу экстремистов правозащитники отнесли партии Всеукраинское объединение "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, а также организации "Волонтерское движение ОУН", Братство, C14, Карпатская Сечь, Социал-национальная ассамблея, УНА-УНСО и другие.

Отмечается, что в последние несколько месяцев "экстремистские группы" значительно активизировались. В частности, по данным правозащитников, в первые три месяца 2018 года они пытались сорвать 12 разных мероприятий (лекция про Голокост, женские марши на 8 марта, акции ЛГБ-активистов, нападения на ромов и другие).

Freedom House призывает гражданское общество создать широкую коалицию в поддержку групп и активистов, которые подвергаются нападениям со стороны членов ультраправых группировок, а правоохранителей - привлекать радикалов к ответственности в случае нарушения ими закона.

"Государство и правоохранительные органы по-настоящему должны обеспечивать свободу собраний и эффективно предотвращать попытки срыва публичных мероприятий ультраправыми группами. В случае совершения ими экстремистских актов, важно, чтобы было проведено расследование, а виновные были привлечены к ответственности. Аналогичные меры должны применяться по отношению к тем, кто уже совершал насилие", - говорится в докладе.

При этом правозащитники считают применение репрессий к экстремистским группам "контрпродуктивным", так как они будут только способствовать подпольному распространению радикальных идей.

Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинская власть систематически оказывается неспособной предотвратить насилие со стороны радикальных группировок, которое постоянно растет с 2015 года, и наказывать виновных.