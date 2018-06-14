В Минюсте рассказали о перспективах легализации однополого партнерства в Украине

На сегодня в Украине никаких решений относительно легализации однополого партнёрства в гражданской или другой форме ещё не разрабатывалось

Вопрос легализации однополого партнерства в Украине требует всесторонней дискуссии, правовое поле для принятия такого решения в стране пока отсутствует, сказала заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая.

В четверг, 14 июня, журналисты напомнили Бернацкой об утвержденной Кабинетом министров в 2015 году Национальной стратегии в сфере прав человека, которая, в частности, предполагает законодательное закрепление гражданского партнёрства однополых пар, и спросили, разрабатывает ли Минюст какие-то документы по этому вопросу.

"На сегодняшний день никаких проектов законов или правительственных решений относительно легализации однополого партнёрства в гражданской или другой форме ещё не разрабатывалось", - цитирует Бернацкую Интерфакс-Украина.

Она выразила уверенность, что в течение ближайших лет эти вопросы будут предметом дискуссии.

"Но на сегодняшний день ни Конституция Украины, которая говорит, что существует только союз мужчины и женщины, ни Семейный кодекс... не дают правового поля... Нет правового поля, чтобы это сделать (легализовать однополое партнерство – ред.). Поэтому это длительная дискуссия, и кулуарно никогда ничего по этому вопросу приниматься не будет", - подчеркнула замминистра.

Напомним, в Киеве 17 июня пройдет Марш равенства.