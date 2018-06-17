Колону "Марша равенства" попытались возглавить провокаторы

Около десяти человек противников "Марша равенства" смогли попасть на территорию сбора участников акцию и встали во главе колоны. Об этом сообщает корреспондент Фокуса с места событий.

Они выкрикивали "Ганьба" и развернули транспарант с лозунгом "Дети имеют право на маму и папу".

Полиция оттеснила их от участников акции без применения грубой физической силы.

Напомним, около шести утра произошли столкновения между противниками "Марша" и полицией под зданием Оперы. Задержаны 57 человек.