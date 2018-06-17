"Марш равенства" начал движение

Колона "Марша равенства начала движение от Дома учителя по улице в Владимирской в направлении площади Льва Толстого. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

В колоне идут немного более трех тысяч человек. Участники выкрикивают лозунги "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Наша традиція – це свобода" и другие.

Колона идет в сопровождении полицейских. Время от времени возникают небольшие стычки с противниками марша, которые поодиночке проникли на территорию марша.

Правоохранители противников акции не задерживают, а берут в кольцо и выводят с "Марша".

Колона растянулась на несколько сотен метров.