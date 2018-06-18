Украина и Венгрия впервые с начала языкового конфликта сядут за стол переговоров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Совет Европы из-за того, что он "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушаются в Украине".

Текст заявления был обнародован на сайте правительства Венгрии.

"К сожалению, сегодня мы втянуты в конфликт с нашим соседним государством, в котором нарушаются права венгров", - говорит Сийярто.

"Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять пренебрегать правами меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии", - добавил он.

В То же время министр сообщил, что в конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии по разногласиям, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании.

Это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился.

Напомним, в Венгрии на заседание нового правительства Виктора Орбана приняли "меморандум о защите закарпатских венгров". В документе правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть "проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами.