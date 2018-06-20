Историю Украины не сдали почти 15% абитуриентов, - итоги ВНО

В Украине завершилась основная сессия ВНО.
Экспертная комиссии при Украинском центре качества образования установила пороговые баллы по истории Украины, географии, физике и химии.
Так, пороговый балл по истории Украины составляет 26, по географии - 26, по физике - 12, по химии – 15.
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По истории Украины пороговый балл преодолели 85,81% участников внешнего независимого оценивания, соответственно 14,19% не сдали тестирование по данному предмету.
Тест по географии сдали 87,67% абитуриентов, по физике - 83,18%, по химии - 89,51%.
Напомним, Фокус разбирался, какой должна быть хорошая школа и чего хотят участники образовательного процесса.