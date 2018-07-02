В ДТП погибла известная украинская журналистка

Известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в автомобильной катастрофе.

Об этом сообщается на ее странице в Facebook.



Отмечается, что 29 июня в соцсети журналистки появилось сообщение:"Друзья, сегодня утром Юлашик погибла. Пожалуйста, не звоните мне. Когда будет информация для друзей, я сообщу. Костя".



Вскоре после этого начали появляться соболезнования из-за смерти Рукавицыной. В комментариях ее друзья и знакомые пишут, что она погибла, заснув за рулем.

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Прощание с журналисткой состоится сегодня, 2 июля в крематории Байкового кладбища в Киеве. Начало церемонии назначено на 15:30.



Юлия Рукавицына родом из Донецка. Начинала свою карьеру в СМИ на радио, но впоследствии работала в нескольких рекламных агентствах и в издательском доме Perekhid Publishing House.



Помимо этого, была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля ARCHIKIDZ, преподавателем журналистики.



Последним местом ее работы было радио "Аристократы", где Рукавицына вела программы "Дети – детям" и "Воскресный папа", а также создала подкаст "Погружение".

Отметим, 12 марта умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко.