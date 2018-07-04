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Главная » Общество » Украинцев уверяют об окончании туристического авиакризиса

Украинцев уверяют об окончании туристического авиакризиса

Украинцев уверяют об окончании туристического авиакризиса
Коллаж: 24СМИ

На сегодняшний день все туроператоры Украины выполняют свои обязательства

04.07.18 141
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Все украинские туристы, которые "застряли" в различных аэропортах мира, либо уже вернулись, либо прямо сейчас находятся в пути домой.

Об этом в среду, 4 июля, на брифинге в Киеве заявил директор украинского Центра развития туризма Владимир Царук, передает Интерфакс-Украина.

"Практически все туристы, которые ожидали рейсы, уже вывезены. Последний рейс, который вывозил туристов из Испании, уже находится на пути во Львов. Сегодня процесс будет завершен. Постепенно авиакомпании приводят расписание в порядок, туристы возвращаются. Хочу всех успокоить: можете спокойно отправляться в путешествия", - сказал он.

По словам Царука, на сегодняшний день все туроператоры Украины выполняют свои обязательства, также выполняются контракты с авиаперевозчиками.

"Причины ситуации, которая сложилась по Тунису, - это недостаточное количество самолетов. Проблема авиакомпаний в том, что у них нет резервных самолетов под чартерные рейсы, выход из строя одного самолета подрывает всю цепочку. Один из самолетов авиакомпании Браво вышел за пределы взлетной полосы, и с 27 июня возникла цепочка задержек. Поэтому правильным было поднять вопрос срока эксплуатации самолетов и правильным является решение о запрете с 2019 года эксплуатации самолетов, которым больше 20 лет", - убежден он.

Напомним, в последнее время участились случаи задержки отправки украинских туристов на родину. В частности, несколько сотен наших соотечественников не могли попасть в Украину из Туниса, Албании и Пальмы-де-Майорка.

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