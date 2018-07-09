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Главная » Общество » Инфографика Каждый пятый украинец выступает против вакцинации детей, - опрос

Инфографика Каждый пятый украинец выступает против вакцинации детей, - опрос

<span class="label red">Инфографика</span> Каждый пятый украинец выступает против вакцинации детей, - опрос
Фото: Все прививки

Добровольную вакцинацию поддерживают 73% наших соотечественников 

09.07.18 10
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Подавляющее большинство украинцев поддерживают вакцинацию детей, как добровольную, так и обязательную, но при этом около 20% наших соотечественников все равно выступают против прививок. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Социологической группой "Рейтинг".

"73% поддерживают добровольную вакцинацию детей против таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и др. 21% - не поддерживают. В случае обязательной вакцинации уровень поддержки несколько снижается: 66% - поддерживают, 27% - не поддерживают", - говорится в сообщении соцслужбы.

Добровольная вакцинация несколько лучше воспринимается молодыми респондентами и женщинами. Обязательную вакцинацию больше всего поддерживают люди старшего возраста.

Напомним, в 2017 году в Украине было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией.

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