В Киеве задержали злоумышленника, который подозревается в серии изнасилований и нападений на женщин.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Вчера на ул.Белицкой в ​​Киеве неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, под угрозой насилия принудил ее к половым отношениям и ограбил. Полицейские установили личность нападавшего и задержали его.

"Злоумышленником оказался 45-летний житель столицы, ранее судимый за совершение разбойного нападения. Кроме того, во время обыска в его доме правоохранители изъяли женские украшения, которыми он завладел ранее во время совершения аналогичного нападения. Вторая жертва уже узнала свои вещи", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Сейчас задержанному объявлено подозрение ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем), ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках следствия проверяется причастность задержанного к совершению еще 5 нападений на женщин на территории города Киева.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева