О разрушениях от природного явления не сообщается

У берегов города-курорта Бердянск (Запорожская область) заметили смерч.



Как видно на видеозаписи, обнародованной местным изданием Бердянск 24, смерч, который зафиксировали в районе порта, сопровождался обильными осадками и находился недалеко от берега.

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О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается.





Недавно в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер.



Отметим, ранее около села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате парень упал и травмировался.