У берегов города-курорта Бердянск (Запорожская область) заметили смерч.
Как видно на видеозаписи, обнародованной местным изданием Бердянск 24, смерч, который зафиксировали в районе порта, сопровождался обильными осадками и находился недалеко от берега.
- СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео смерча в центре Запорожья
О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается.
Недавно в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер.
Отметим, ранее около села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате парень упал и травмировался.