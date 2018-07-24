Перечень препаратов по программе "Доступные лекарства" расширен

261 препарат можно будет получить по сниженным ценам

Минздрав расширил перечень препаратов по программе "Доступные лекарства". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Утвержден предварительный реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства", которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой смогут получать в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце.

В обновленный перечень вошло 261 препарат от 46 производителей - 18 украинских, 28 - иностранных.

Сейчас определяется точное количество препаратов, которые будут полностью бесплатными для пациентов. В этот перечень уже зачислены 35 препаратов. В список могут быть внесены еще 30 препаратов - при условии, что в течение 5 дней производители пересмотрят свои ценовые предложения.

В Минздраве напоминают, что цены на препараты, которые принимают участие в программе "Доступные лекарства" утверждаются приказом МЗ Украины и становятся обязательными для всех без исключения аптечных заведений.

Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.

В январе Минздрав пополнил перечень на 40 наименований.