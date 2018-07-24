Лагерь "Орленок", в котором отравились 94 человека, закрыли на 10 дней

Лагерь "Орленок" в Донецкой области, в котором отравились 94 человека, закрыли на 10 дней.



Об этом сообщила и. о. директора департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Наталья Чукова, передает Укринформ.



"Детский центр "Орленок" закрыт, все родители забрали своих детей. Пока его закрыли на 10 дней, но потом будет решаться вопрос, каким образом родителям будет выплачена либо компенсация за стоимость путевки, либо будут предложены варианты распределения детей в какие-то другие лагеря. В каждом случае с родителями решают индивидуально", – сказала Чукова.

Отмечается, что на сегодняшний день в больницах лежат еще четверо детей, отравившихся в лагере.



"Четверо в больницах, по одному ребенку в разных городах. Просто они пока под наблюдением. Там не тяжелая форма, не средней тяжести, все больные в легкой форме", – пояснила Чукова.

Напомним, в детском лагере "Орленок" в Донецкой области отравились 94 человека. У 18 был поставлен диагноз дизентерия Зонне. Дети в лагере заболели дизентерией из-за борща и овсянки, которую приготовил повар, оказавшийся носителем инфекции.