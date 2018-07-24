Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Лагерь "Орленок", в котором отравились 94 человека, закрыли на 10 дней
Отравление детей в лагерях

Лагерь "Орленок", в котором отравились 94 человека, закрыли на 10 дней

Лагерь "Орленок", в котором отравились 94 человека, закрыли на 10 дней
Фото: Людмила Денисова/Facebook

Все родители уже забрали своих детей

24.07.18 28
000

Лагерь "Орленок" в Донецкой области, в котором отравились 94 человека, закрыли на 10 дней.

Об этом сообщила и. о. директора департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Наталья Чукова, передает Укринформ.

"Детский центр "Орленок" закрыт, все родители забрали своих детей. Пока его закрыли на 10 дней, но потом будет решаться вопрос, каким образом родителям будет выплачена либо компенсация за стоимость путевки, либо будут предложены варианты распределения детей в какие-то другие лагеря. В каждом случае с родителями решают индивидуально", – сказала Чукова.

Отмечается, что на сегодняшний день в больницах лежат еще четверо детей, отравившихся в лагере.

"Четверо в больницах, по одному ребенку в разных городах. Просто они пока под наблюдением. Там не тяжелая форма, не средней тяжести, все больные в легкой форме", – пояснила Чукова.

Напомним, в детском лагере "Орленок" в Донецкой области отравились 94 человека. У 18 был поставлен диагноз дизентерия Зонне. Дети в лагере заболели дизентерией из-за борща и овсянки, которую приготовил повар, оказавшийся носителем инфекции.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине будут чаще проверять детские лагеряВ детском лагере в Донецкой области отравилось 84 человекаВ Донецкой области в летнем лагере отравились 60 детей
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13892
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12029
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9248
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16605
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12180
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20173
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10556
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22933
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8250
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6554
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 11181 / 14189
  2. Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма 2812 / 3148
  3. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 2666 / 2767
  4. В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин 2491 / 2624
  5. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 2461 / 2665
  6. После применения Израилем нового оружия в Сирии Кремль отправляет в Иерусалим делегацию для переговоров 2332 / 2508
  7. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 2317 / 2811
  8. В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины 2096 / 2387
  9. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 1892 / 1970
  10. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 1743 / 4771
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 11 / 13892
  2. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 9 / 1449
  3. В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ 9 / 596
  4. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 8 / 2767
  5. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 7 / 1970
  6. Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России 7 / 988
  7. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 7 / 14189
  8. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6 / 6554
  9. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 5 / 1735
  10. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 4 / 2811
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.