90 российских детей выселили из отеля в Турции: виновной оказалась туркомпания из РФ, — СМИ

По информации журналистов, "Колибри-тур МСК" не заплатила за отель, где отдыхали дети, из-за чего те посреди ночи оказались на улице. Теперь фирму проверяет Федеральная налоговая служба России.

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Российской туркомпании "Колибри-тур МСК", которая не заплатила за отель в Турции, где отдыхали дети, из-за чего тех посреди ночи выселили на улицу, грозит уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщают росСМИ.

По версии следствия, компания получила предоплату от родителей детей в размере десятков миллионов рублей, однако так и не заплатила за пребывание школьников в лагере "Колибри" в отеле Omorfi Garden Resort в турецком Кемере.

Цены на путевки были разные. Одному школьнику поездка в детский лагерь "Колибри" обошлась в 250 тысяч рублей, другому — 400 тысяч. Мама одной девочки, которая отдыхала в Турции, рассказывала, что заплатила 70 тысяч рублей за путевку.

При этом потерпевшие утверждают, что деньги переводили не на счет компании, а на банковскую карту директору ООО "Колибри-тур МСК" Наталии Маркиной.

Следственный комитет России провел доследственную проверку. По ее итогам планируется возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из ООО "Колибри-тур МСК". Также журналисты сообщают, что в Федеральной налоговой службе изучают финансовую отчетность фирмы, что может стать основанием для налогового дела (ст. 199 УК).

Напомним, ЧП в турецком Кемере произошло в ночь с 1 на 2 августа. Организаторы отдыха 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет не оплатили их пребывание в отеле Omorfi Garden Resort, где размещался лагерь "Колибри", из-за чего администрация выселила всех на улицу.

По информации росСМИ, несколько часов школьников возили в автобусах, пока организаторы пытались найти им место для ночлега. Детей смогли разместить в новом отеле только на следующие сутки. Ночь они провели практически на земле в парке.

Более 60 родителей, чьи дети должны были вернуться из отпуска 9 августа, предпочли забрать их домой досрочно. По информации журналистов, покупать обратные билеты им пришлось за свой счет.

При этом начальник отдела продаж туроператора "Колибри" Дмитрий Мартин сообщал, что детей на самом деле якобы не выселяли. Они находились на экскурсии, а 5 августа досрочно вернутся в Москву.

Фокус писал 8 августа, что украинский авиаперевозчик Air Ocean Airlines готов возобновить полеты в страны Евросоюза из аэропорта города Ужгород. Для рейсов будут использовать самолеты Ан-148, владельцем которых является кипрская компания, попавшая под санкции.