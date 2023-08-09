90 російських дітей виселили з готелю в Туреччині: винною виявилася туркомпанія з РФ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, "Колібрі-тур МСК" не заплатила за готель, де відпочивали діти, через що ті посеред ночі опинилися на вулиці. Тепер фірму перевіряє Федеральна податкова служба Росії.

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Російській туркомпанії "Колібрі-тур МСК", яка не заплатила за готель у Туреччині, де відпочивали діти, через що тих посеред ночі виселили на вулицю, загрожує кримінальна справа про особливо велике шахрайство. Про це повідомляють росЗМІ.

За версією слідства, компанія отримала передоплату від батьків дітей у розмірі десятків мільйонів рублів, однак так і не заплатила за перебування школярів у таборі "Колібрі" в готелі Omorfi Garden Resort у турецькому Кемері.

Ціни на путівки були різні. Одному школяреві поїздка в дитячий табір "Колібрі" коштувала 250 тисяч рублів, іншому — 400 тисяч. Мама однієї дівчинки, яка відпочивала в Туреччині, розповідала, що заплатила 70 тисяч рублів за путівку.

При цьому потерпілі стверджують, що гроші переказували не на рахунок компанії, а на банківську картку директору ТОВ "Колібрі-тур МСК" Наталії Маркіній.

Слідчий комітет Росії провів дослідчу перевірку. За її підсумками планують порушити кримінальну справу про особливо велике шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК РФ) щодо невстановлених осіб із ТОВ "Колібрі-тур МСК". Також журналісти повідомляють, що у Федеральній податковій службі вивчають фінансову звітність фірми, що може стати підставою для податкової справи (ст. 199 КК).

Нагадаємо, НП у турецькому Кемері сталася в ніч з 1 на 2 серпня. Організатори відпочинку 90 дітей віком від 6 до 17 років не оплатили їхнє перебування в готелі Omorfi Garden Resort, де розміщувався табір "Колібрі", через що адміністрація виселила всіх на вулицю.

За інформацією росЗМІ, кілька годин школярів возили в автобусах, поки організатори намагалися знайти їм місце для ночівлі. Дітей змогли розмістити в новому готелі тільки наступної доби. Ніч вони провели практично на землі в парку.

Понад 60 батьків, чиї діти мали повернутися з відпустки 9 серпня, вважали за краще забрати їх додому достроково. За інформацією журналістів, купувати зворотні квитки їм довелося власним коштом.

При цьому начальник відділу продажів туроператора "Колібрі" Дмитро Мартін повідомляв, що дітей насправді нібито не виселяли. Вони перебували на екскурсії, а 5 серпня достроково повернуться до Москви.

Фокус писав 8 серпня, що український авіаперевізник Air Ocean Airlines готовий відновити польоти в країни Євросоюзу з аеропорту міста Ужгород. Для рейсів використовуватимуть літаки Ан-148, власником яких є кіпрська компанія, що потрапила під санкції.