В Польше массово отравились украинцы в центре для беженцев: пострадали 15 детей

По предварительным данным, причиной отравления мог стать норовирус, который был обнаружен у одного из пострадавших.

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В польском городе Глухолазы, расположенном в Опольском воеводстве, произошло массовое отравление украинских граждан, которые находились в центре для беженцев. Как сообщает издание in Poland, с признаками пищевого отравления были госпитализированы 23 человека, из них 15 детей.

По словам директора больницы в Нысе Норберта Крайчи, куда были доставлены пациенты, у врачей пока нет результатов лабораторных анализов, однако все симптомы говорят о классическом пищевом отравлении.

"Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее.

Сообщается, что симптомы отравления были замечены еще в пятницу. В больницу доставили 14 человек, четверо из которых уже в субботу почувствовали себя лучше и покинули больницу.

По словам местных властей, образцы продуктов, которыми кормили украинцев, уже отправили в санитарную инспекцию. По предварительным данным, у одного пациента был обнаружен норовирус, что свидетельствует о вирусной причине отравления.

"Ситуация находится под полным контролем служб, состояние здоровья госпитализированных стабильный и улучшается", — заявил опольский воевода Славомир Клосовский.

Чем опасен норовирус

Норовирус — это кишечная инфекция, вызванная вирусом "Норфолк" (Norwalk virus). Он относится к РНК-содержащим микроорганизмам и является возбудителем вирусного гастроэнтерита — инфекционного заболевания с поражением желудочно-кишечного тракта. Норовирус у взрослых людей сопровождается тошнотой, диареей и болью в животе. Вирус очень заразен и при тяжелой форме заболевания может вызвать серьезные осложнения в особенности у детей — острую почечную недостаточность, тромбоз, гиповолемический шок.

Ранее сообщалось, что в Болгарии с 18 ноября перестали бесплатно кормить украинских беженцев, в связи с тем, что выделяемые государством средства на питание не перекрывают расходы гостиниц. Однако некоторые владельцы отелей все же предоставляют бесплатные обеды украинцам на добровольной основе.

В Ирландии украинских беженцев с детьми намерены выселить из отеля в пригороде Дублина. Местные благотворительные организации считают, правительству следует назначить министра по делам беженцев, чтобы остановить продолжающийся миграционный кризис.