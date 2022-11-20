Нехватка средств: в Болгарии перестали бесплатно кормить украинских беженцев
По состоянию на 18 ноября в Болгарии находятся 10 175 украинцев, которые размещены в гостиницах по государственной программе.
Правительство Болгарии изменило государственную программу размещения украинских беженцев, исключив из нее бесплатное питание. Как сообщает Sofia Globe, владельцы отелей на побережье Черного моря перестали кормить украинцев в связи с тем, что выделяемые по программе средства (около 300 грн в день) не покрывают расходы на продукты питания.
В публикации говорится, что некоторые отельеры стали просить платить по пять левов в день (около 100 грн) за питание. В частности, владелец гостиницы в Приморско Михаил Зегов заявил, что с 18 ноября украинцы должны оплачивать обеды.
"15, 16 и 17 числа мы на свои деньги обеспечивали беженцев питанием, но с сегодняшнего дня мы прекращаем питание в связи с тем, что у нас больше нет средств для оплаты их питания", — сказал Зегов.
Журналисты отмечают, что без питания остались несколько сотен наиболее уязвимых украинских беженцев — в основном это матери с детьми, пенсионеры и инвалиды, размещенные в государственных учреждениях. Некоторые украинцы начали звонить на горячую линию, однако там не предоставили вразумительной информации.
"У нас нет информации о том, как долго это продлится, и нет сведений о том, будет ли вообще продолжаться кормление в этих местах, где находятся наиболее уязвимые люди", — сказала волонтер Светлозара Колева.
Вместе с тем некоторые владельцы все же предоставляют бесплатные обеды украинским беженцам на добровольной основе.
"Мы даем им суп в обеденное время, чтобы они могли поесть. Мы не берем с них деньги. Мне детей жалко, мне неудобно… Это просто нехорошо", — цитируют журналисты слова одного из владельцев отеля в Равде.
В заключение обозреватели пишут, что на 18 ноября в Болгарии находятся в общей сложности 10 175 украинцев, которые размещены в гостиницах по государственной программе.
Напомним, в Министерстве социальной политики Украины продлили до 1 декабря возможность подать заявление внутренне перемещенным лицам на получение помощи по оплате жилья. Помощь можно получить в органах социальной защиты или по почте.
На официальном сайте Diakonie Katastrophenhilfe появилась информация о том, что украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь в размере до 5600 грн. Для этого украинцы должны проживать в шести больших городах страны.