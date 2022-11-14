Украинцы в Польше получат новую финансовую помощь: кто может на нее рассчитывать
Вынужденные переселенцы из Украины смогут получить от немецкого фонда в Польше до 5600 грн при условии проживания в шести больших городах страны.
Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь от немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Однако она будет доступна только для тех граждан Украины, которые проживают в определенных польских городах, указанно на официальном сайте фонда.
Согласно условиям фонда, украинцы могут получить финансовую поддержку в размере 700 злотых (5666 грн) и 600 злотых (4856 грн). Выплата производиться на каждого члена семьи в течение трех месяцев.
Однако для этого нужно соответствовать определенным критериям.
Помощь украинцам в Польше от Diakonie Katastrophenhilfe: что для этого нужно
На финансовую помощь могут рассчитывать те граждане Украины, которые:
- въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года;
- не получали других пособий от каких-либо организаций;
- не работают в Польше и не получают каких-либо других доходов;
- не имеют работающих членов семьи.
Дополнительные критерии для получения помощи:
Получатель:
- отец-одиночка или мать-одиночка;
- многодетный родитель;
- возрастом от 65 лет;
- беременный;
- осуществляет уход за родственником с особыми потребностями;
- имеет в семье родственника с хроническим заболеванием.
В каких городах Польши можно получить помощь
Подать заявки для участия в программе можно в шести городах Польши:
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Бельско-Бяла;
- Оструда;
- Бытом;
- Згеж.
Ранее Фокус писал о том, что в Польше собираются сократить помощь беженцам из Украины. В польском правительстве отмечают, что все чаще случаются ситуации, когда беженцы работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы на их пребывание несет государство.
Напомним, несколько ранее Кабмин решил, что во время отопительного сезона 2022/2023 украинцы, приютившие у себя дома вынужденных переселенцев, будут получать за это повышенную компенсацию на жилищно-коммунальные услуги. Согласно решению правительства, сумма выплат будет составлять 900 гривен за человека в месяц.