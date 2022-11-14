Українці в Польщі отримають нову фінансову допомогу: хто може на неї розраховувати
Вимушені переселенці з України зможуть отримати від німецького фонду в Польщі до 5 600 грн за умови проживання у шести великих містах країни.
Українські біженці можуть отримати фінансову допомогу від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Однак вона буде доступна лише для тих громадян України, які мешкають у певних польських містах, зазначено на офіційному сайті фонду.
Згідно з умовами фонду, українці можуть отримати фінансову підтримку у розмірі 700 злотих (5 666 грн) та 600 злотих (4 856 грн). Виплата здійснюється на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.
Однак для цього потрібно відповідати певним критеріям.
Допомога українцям у Польщі від Diakonie Katastrophenhilfe: що для цього потрібно
На фінансову допомогу можуть розраховувати ті громадяни України, які:
- в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року;
- не отримували іншої допомоги від будь-яких організацій;
- не працюють у Польщі та не отримують жодних інших доходів;
- не мають членів сім'ї, котрі працюють.
Додаткові критерії для отримання допомоги:
Отримувач:
- батько-одинак або мати-одиначка;
- багатодітний батько чи мати;
- віком від 65 років;
- вагітна;
- здійснює догляд за родичем з особливими потребами;
- має у сім'ї родича з хронічним захворюванням.
В яких містах Польщі можна отримати допомогу
Подати заявки на участь у програмі можна у шести містах Польщі:
- Вроцлав;
- Гданськ;
- Бельсько-Бяла;
- Оструда;
- Битом;
- Згеж.
Раніше Фокус писав про те, що в Польщі збираються скоротити допомогу біженцям з України. У польському уряді зазначають, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально заробляють на життя, а витрати на їх перебування несе держава.
Нагадаємо, дещо раніше Кабмін вирішив, що під час опалювального сезону 2022/2023 українці, які дали притулок у себе вдома для вимушених переселенців, отримуватимуть за це підвищену компенсацію на житлово-комунальні послуги. Згідно з рішенням уряду, сума виплат становитиме 900 гривень за особу на місяць.