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Українці в Польщі отримають нову фінансову допомогу: хто може на неї розраховувати

біженці, сім'я, жінка, чоловік, дитина
Фото: REUTERS | Українці в Польщі можуть отримати фінансову допомогу від німецького фонду

Вимушені переселенці з України зможуть отримати від німецького фонду в Польщі до 5 600 грн за умови проживання у шести великих містах країни.

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Українські біженці можуть отримати фінансову допомогу від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Однак вона буде доступна лише для тих громадян України, які мешкають у певних польських містах, зазначено на офіційному сайті фонду.

Згідно з умовами фонду, українці можуть отримати фінансову підтримку у розмірі 700 злотих (5 666 грн) та 600 злотих (4 856 грн). Виплата здійснюється на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.

Однак для цього потрібно відповідати певним критеріям.

Допомога українцям у Польщі від Diakonie Katastrophenhilfe: що для цього потрібно

На фінансову допомогу можуть розраховувати ті громадяни України, які:

  • в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року;
  • не отримували іншої допомоги від будь-яких організацій;
  • не працюють у Польщі та не отримують жодних інших доходів;
  • не мають членів сім'ї, котрі працюють.

Додаткові критерії для отримання допомоги:

Отримувач:

  • батько-одинак або мати-одиначка;
  • багатодітний батько чи мати;
  • віком від 65 років;
  • вагітна;
  • здійснює догляд за родичем з особливими потребами;
  • має у сім'ї родича з хронічним захворюванням.

В яких містах Польщі можна отримати допомогу

Подати заявки на участь у програмі можна у шести містах Польщі:

  • Вроцлав;
  • Гданськ;
  • Бельсько-Бяла;
  • Оструда;
  • Битом;
  • Згеж.

Раніше Фокус писав про те, що в Польщі збираються скоротити допомогу біженцям з України. У польському уряді зазначають, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально заробляють на життя, а витрати на їх перебування несе держава.

Нагадаємо, дещо раніше Кабмін вирішив, що під час опалювального сезону 2022/2023 українці, які дали притулок у себе вдома для вимушених переселенців, отримуватимуть за це підвищену компенсацію на житлово-комунальні послуги. Згідно з рішенням уряду, сума виплат становитиме 900 гривень за особу на місяць.