Нестача коштів: у Болгарії перестали безплатно годувати українських біженців

Станом на 18 листопада у Болгарії перебувають 10 175 українців, які розміщені у готелях за державною програмою.

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Уряд Болгарії змінив державну програму розміщення українських біженців, виключивши з неї безплатне харчування. Як повідомляє Sofia Globe, власники готелів на узбережжі Чорного моря перестали годувати українців у зв'язку з тим, що кошти, що виділяються за програмою (близько 300 грн на день), не покривають витрати на харчові продукти.

У публікації йдеться, що деякі готельєри стали просити платити по п'ять левів на день (близько 100 грн) за харчування. Зокрема, власник готелю у Приморську Михайло Зегов заявив, що з 18 листопада українці мають оплачувати обіди.

"15, 16 та 17 числа ми на свої гроші забезпечували біженців харчуванням, але відсьогодні ми припиняємо харчування у зв'язку з тим, що у нас більше немає коштів для оплати їхнього харчування", — сказав Зегов.

Журналісти зазначають, що без харчування залишилося кілька сотень найвразливіших українських біженців — здебільшого це матері з дітьми, пенсіонери та інваліди, які розміщені в державних установах. Деякі українці почали дзвонити на гарячу лінію, проте там не надали зрозумілої інформації.

"У нас немає інформації про те, як довго це триватиме, і немає відомостей про те, чи взагалі продовжуватиметься годування в цих місцях, де знаходяться найбільш вразливі люди", — сказала волонтерка Світлозара Колєва.

Водночас деякі власники все ж таки надають безплатні обіди українським біженцям на добровільній основі.

"Ми даємо їм суп в обідню пору, щоб вони могли поїсти. Ми не беремо з них гроші. Мені дітей шкода, мені незручно... Це просто недобре", — цитують журналісти слова одного з власників готелю у Равді.

На закінчення оглядачі пишуть, що станом на 18 листопада в Болгарії перебувають 10 175 українців, які розміщені в готелях за державною програмою.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України продовжили до 1 грудня можливість подати заяву внутрішньо переміщеним особам на отримання допомоги щодо оплати житла. Допомогу можна отримати в органах соціального захисту або поштою.

На офіційному сайті Diakonie Katastrophenhilfe з'явилася інформація про те, що українські біженці в Польщі можуть отримати фінансову допомогу у розмірі до 5600 грн. Для цього українці мають проживати у шести великих містах країни.