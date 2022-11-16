Вибіркові перевірки місць проживання переселенців: виплати за житло почнуть скасовувати

Територіальні органи перевірятимуть фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб. Якщо переселенця не опиниться на місці, він буде зобов'язаний протягом 10 календарних днів з'явитися до органів соцзахисту.

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До 1 грудня продовжено термін подання заяв внутрішньо переміщеними особами на отримання допомоги щодо оплати житла. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Допомогу можна отримати в органах соціального захисту або поштою, якщо заява була подана через портал "Дія" до 30 квітня 2022 року і досі не була отримана.

Співробітники Мінцифри склали списки внутрішньо переміщених осіб. Якщо є вся необхідна інформація для призначення і виплати допомоги переселенцеві, орган соцзахисту призначить виплату за відповідний період без особистого звернення громадянина.

Якщо потрібної інформації у списках немає, або вписані неправильні дані, орган соціального захисту проінформує громадянина про те, що потрібно надати коректну інформацію для отримання допомоги за певний період.

Якщо переселенець не внесений до списків, потрібно додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджують подання заяви через "Дію".

Вибіркові перевірки

Територіальні органи також проводитимуть вибіркові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Якщо переселенця не опиниться на місці, він буде зобов'язаний протягом 10 календарних днів прибути до органів соцзахисту населення за місцем перебування для встановлення особи. Інакше допомога надаватися не буде.

Нагадаємо, що переселенцям уже виплатили 42 млрд гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що починаючи з 24 лютого в Україні зареєстровано 4,8 млн внутрішніх переселенців.

Раніше Фокус повідомляв, що родина українки та британця повернулася в Україну, не знайшовши доступного житла у Великій Британії. Джо й Ірина Плейс зупинилися в Шеффілді та планували залишитися, проте зіткнулися із "жахливими" житловими умовами, високою вартістю оренди та зрештою переїхали в Ужгород.