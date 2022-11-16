Выборочные проверки переселенцев: выплаты за жилье начнут отменять, — Минсоцзащиты

Территориальные органы будут проверять фактическое место проживания внутренне перемещенных лиц. Если переселенца не окажется на месте, он будет обязан в течение 10 календарных дней явиться в органы соцзащиты.

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До 1 декабря продлен срок подачи заявлений внутренне перемещенными лицами на получение помощи по оплате жилья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Помощь можно получить в органах социальной защиты или по почте, если заявление было подано через портал "Дия" до 30 апреля 2022 года и до сих пор не была получена.

Сотрудники Минцифры составили списки внутренне перемещенных лиц. Если есть вся необходимая информация для назначения и выплаты помощи переселенцу, орган соцзащиты назначит выплату за соответствующий период и без личного обращения гражданина.

Если нужной информации в списках нет, или же вписаны неверные данные, орган социальной защиты проинформирует гражданина о том, что нужно предоставить корректную информацию для получения помощи за определенный период.

Если переселенец не включен в списки, нужно дополнительно подать информацию, сохраненную на носителях, подтверждающих подачу заявления через "Дию".

Выборочные проверки

Территориальные органы также будут проводить выборочные проверки фактического места проживания/нахождения внутренне перемещенного лица.

Если переселенца не окажется на месте, он будет обязан в течение 10 календарных дней прибыть в органы соцзащиты населения по месту пребывания для установления личности. В противном случае, помощь предоставляться не будет.

Напомним, что переселенцам уже выплатили 42 млрд гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что начиная с 24 февраля в Украине зарегистрированы 4,8 млн внутренних переселенцев.

Ранее Фокус сообщал, что семья украинки и британца вернулась в Украину, не найдя доступного жилья в Великобритании. Джо и Ирина Плейс остановились в Шеффилде и планировали остаться, однако столкнулись с "ужасными" жилищными условиями, высокой стоимостью аренды и в конечном итоге переехали в Ужгород.