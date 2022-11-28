У Польщі масово отруїлися українці у центрі для біженців: постраждали 15 дітей

За попередніми даними, причиною отруєння міг стати норовірус, виявлений в одного з постраждалих.

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У польському місті Глухолази, яке розташоване в Опольському воєводстві, сталося масове отруєння українських громадян, які знаходилися в центрі для біженців. Як повідомляє видання in Poland, з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 23 особи, з них 15 дітей.

За словами директора лікарні в Нисі Норберта Крайчі, куди було доставлено пацієнтів, лікарі поки не мають результатів лабораторних аналізів, проте всі симптоми говорять про класичне харчове отруєння.

"Дітей привезли до нас до лікарні. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий.

Повідомляється, що симптоми отруєння були помічені ще у п'ятницю. До лікарні доставили 14 людей, четверо з яких уже в суботу відчули себе краще та залишили лікарню.

За словами місцевої влади, зразки продуктів, якими годували українців, вже відправили до санітарної інспекції. За попередніми даними, в одного пацієнта виявили норовірус, що свідчить про вірусну причину отруєння.

"Ситуація знаходиться під повним контролем служб, стан здоров'я госпіталізованих стабільний і покращується", — заявив опольський воєвода Славомир Клосовський.

Чим небезпечний норовірус

Норовірус — це кишкова інфекція, спричинена вірусом "Норфолк" (Norwalk virus). Він належить до РНК-мікроорганізмів і є збудником вірусного гастроентериту — інфекційного захворювання з ураженням шлунково-кишкового тракту. Норовірус у дорослих людей супроводжується нудотою, діареєю та болем у животі. Вірус дуже заразний і у тяжкій формі захворювання може спричинити серйозні ускладнення особливо у дітей — гостру ниркову недостатність, тромбоз, гіпоталамічний шок.

Раніше повідомлялося, що в Болгарії з 18 листопада перестали безплатно годувати українських біженців, у зв'язку з тим, що кошти, що виділяються державою, на харчування не перекривають витрати готелів. Однак деякі власники готелів все ж таки надають безплатні обіди українцям на добровільній основі.

В Ірландії українських біженців з дітьми мають намір виселити з готелю у передмісті Дубліна. Місцеві благодійні організації вважають, що уряду слід призначити міністра у справах біженців, щоб зупинити міграційну кризу.