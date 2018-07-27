В центре Киева людей обыскивают металлоискателем и проверяют сумки

Такие меры безопасности приняли в связи с праздничными мероприятиями в честь 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины

В пятницу, 27 июля, в центре столицы по улице Крещатик проход пешеходам оградили забором. Полицейские обыскивают людей, которые проходят ограждение, ручным металлоискателем и проверяют у них содержимое сумок.

Об этом сообщает Информатор.

Такие меры безопасности приняли в связи с праздничными мероприятиями в честь 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Для усиления безопасности привлечены специалисты Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники и полицию диалога. В общей сложности охрану порядка на мероприятиях, посвященных годовщине Крещения Руси, в Киеве обеспечивают около 4,5 тысяч правоохранителей.

Напоминаем, как будет двигаться Киев на 1030- летие Крещения Руси-Украины.