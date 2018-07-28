По словам писателя, на здравый смысл Путина рассчитывать уже не нужно, у российского президента его просто не осталось

Сегодня не стало писателя, драматурга и поэта Владимира Войновича.

Он был одним из немногих представителей российской интеллигенции, который защищал Украину и не поддерживал разрушительную политику Путина против народа Украины, напоминает Диалог.UA.

Войнович поставил свою подпись под заявлением ассоциации "Свободное слово" с требованием освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Писатель открыто заявлял, что если Кремль будет и дальше углубляться в кровавую войну на Донбассе, то оба государства не выдержат. Развалится и Россия, и Украина.

Он также был сторонником декоммунизации в Украине. "То, что памятники Ленину сбрасывают, это очень правильно. Говорят, вандализм, а я считаю, что вандализмом было везде этих истуканов понаставить", – говорил Войнович.

Рассуждая о "русском мире" писатель подчеркивал, что сопротивление украинских патриотов и простых украинцев агрессору Путину, стало для хозяина Кремля настоящей неожиданностью. Путин стал понимать, что для него война на Донбассе проиграна.

"Сдал и Новороссию, и русский мир вместе с ней. Путин ведь не только Украину имел ввиду, как часть русского мира, но и Беларусь и Казахстан. Но до этого не дошло. Уже в восточной Украине Россия потерпела военное поражение в борьбе за русский мир", - говорил писатель.

По словам Войновича, на здравый смысл Путина рассчитывать уже не нужно, у российского президента его просто не осталось. Тирана может остановить только страх. Писатель не раз подчеркивал, что кремлевская пропаганда превращает людей в зверей.

Он предрекал, что с РФ может произойти тоже самое, что и с СССР. Какая-то часть России развалится на куски и останется в прошлом, а какие-то регионы пойдут дальше и будут иметь будущее.

Напомним, Фокус писал о том, что Украина должна взять на себя организацию нового Нюрнбергского процесса.