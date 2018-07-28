Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Видео Война на Донбассе приведет к развалу России и Украины, - Владимир Войнович

Видео Война на Донбассе приведет к развалу России и Украины, - Владимир Войнович

<span class="label red">Видео</span> Война на Донбассе приведет к развалу России и Украины, - Владимир Войнович
Фото: kommersant.ru

По словам писателя, на здравый смысл Путина рассчитывать уже не нужно, у российского президента его просто не осталось

28.07.18 182
000

Сегодня не стало писателя, драматурга и поэта Владимира Войновича.

Он был одним из немногих представителей российской интеллигенции, который защищал Украину и не поддерживал разрушительную политику Путина против народа Украины, напоминает Диалог.UA.

Войнович поставил свою подпись под заявлением ассоциации "Свободное слово" с требованием освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Писатель открыто заявлял, что если Кремль будет и дальше углубляться в кровавую войну на Донбассе, то оба государства не выдержат. Развалится и Россия, и Украина. 

Он также был сторонником декоммунизации в Украине. "То, что памятники Ленину сбрасывают, это очень правильно. Говорят, вандализм, а я считаю, что вандализмом было везде этих истуканов понаставить", – говорил Войнович.

Рассуждая о "русском мире" писатель подчеркивал, что сопротивление украинских патриотов и простых украинцев агрессору Путину, стало для хозяина Кремля настоящей неожиданностью. Путин стал понимать, что для него война на Донбассе проиграна.

"Сдал и Новороссию, и русский мир вместе с ней. Путин ведь не только Украину имел ввиду, как часть русского мира, но и Беларусь и Казахстан. Но до этого не дошло. Уже в восточной Украине Россия потерпела военное поражение в борьбе за русский мир", - говорил писатель.

По словам Войновича, на здравый смысл Путина рассчитывать уже не нужно, у российского президента его просто не осталось. Тирана может остановить только страх. Писатель не раз подчеркивал, что кремлевская пропаганда превращает людей в зверей.

Он предрекал, что с РФ может произойти тоже самое, что и с СССР. Какая-то часть России развалится на куски и останется в прошлом, а какие-то регионы пойдут дальше и будут иметь будущее.

Напомним, Фокус писал о том, что Украина должна взять на себя организацию нового Нюрнбергского процесса.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Умер Владимир ВойновичПутин -Трамп. Хельсинский сговор по Украине отменяетсяНа Донбассе погиб украинский боец
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15294
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12638
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9790
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17491
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12351
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21411
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11340
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23551
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8729
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7296
  1. Ход конем. Как в Киеве прошло "досрочное" празднование 1030-летия крещения Руси 5104 / 6151
  2. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 3194 / 3546
  3. Истина в воде. Почему шансы найти жизнь на Марсе резко возросли 2558 / 2760
  4. Сергей Скрипаль не может разговаривать 2483 / 2867
  5. В Киеве водитель сбил насмерть девушку на переходе 2384 / 2764
  6. Эйнштейн оказался прав: ученые подтвердили теорию сверхмассивной черной дыры 2360 / 3001
  7. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 2295 / 9143
  8. Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было 1973 / 2361
  9. В эпицентре циклона. Геннадий Кернес — о роли мэров в выборах, обвинениях прокуратуры и благоустройстве Харькова 1765 / 1899
  10. Кобзон впал в кому, - СМИ 1729 / 2148
  1. В Эстонии вводится бесплатный проезд на транспорте 14 / 1574
  2. ДТП и мажоры. Проскочит ли власть перекресток на красный 10 / 1085
  3. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 9 / 15294
  4. Данные УПЦ и полиции о количестве участников Крестного хода отличаются в 12 раз 8 / 336
  5. Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было 7 / 2361
  6. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 6 / 11926
  7. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5 / 3705
  8. Нафтогаз повышает цену закупки газа на рынке Украины 5 / 462
  9. В Киеве водитель сбил насмерть девушку на переходе 5 / 2764
  10. Украинцы перечислили лучшие способы знакомств 5 / 2043
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.