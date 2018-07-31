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Главная » Общество » Родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму, - Гриневич

Родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму, - Гриневич

Родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму, - Гриневич
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Министр образования дала несколько советов

31.07.18 54
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Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала, что родители не обязаны покупать печатные тетради и школьную форму.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Я хотела бы предупредить родителей: вы вовсе не обязаны, например, покупать какие-то дополнительные печатные тетради, если вам говорят за это платить. Можно и в обычной тетради писать, главное, чтобы был учебник или раздаточный материал от учителя. Речь идет о том, что очень часто вокруг обучения в школе крутятся разные бизнесы. И эти предложения — и то купить, и то, и то — очень часто как раз стимулируются извне для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому к этому нужно относиться очень критически", - отметила Лилия Гриневич.

Министр также подняла вопрос школьной формы - школы не могут заставлять родителей покупать форму конкретных производителей, а родители должны быть допущены к решению вопроса относительно введения и формата школьной формы в учреждении.

"Конечно, школа имеет право решать, какой должна быть школьная форма. Как правило, вашего ребенка не могут заставлять покупать конкретную школьную форму, а договариваются, например, что надевают темный низ, и должна быть светлая блузка, а уж цвет или крой не особенно важны. Что родителям также нужно помнить — вы взрослые люди и должны иметь влияние на эти вопросы в школе", — объяснила Гриневич.

Она также посоветовала родителям уже сейчас — в августе — постепенно возвращать детей в привычный режим дня, чтобы это не стало дополнительным стрессом для школьника в начале обучения.

"Мы приближаемся к августу — последнему летнему месяцу. У нас достаточно продолжительные летние каникулы. И понятно, что детям нужно налаживать режим дня. Ведь в сентябре месяце им придется рано вставать, идти в школу, определенное есть напряжение, и этот режим нужно сейчас отлаживать", — отметила Лилия Гриневич.

Что не менее важно — помочь детям хотя бы частично вернуться в материал обучения, чтобы разгрузить их в течение следующего учебного года.

"Конечно, было бы хорошо в последний месяц каникул хоть немного вернуть ребенка в материал обучения. Но все нужно делать умеренно. Если это час времени в день или чуть больше, если это школьник старшего возраста, такие вещи необходимы. Во-первых, потому что наш мозг подобен мышцам: если мы его тренируем — он остается в форме, если нет — потом будет сложнее. Например, с малышами, в зависимости от возрастной категории, стоит повторять математические действия, также не мешает в течение лета прочитать большие и сложные программные произведения на следующий год, чтобы потом было легче. И стоит вспомнить об этом сейчас, пока впереди еще целый месяц каникул, чтобы не делать потом все в последнюю неделю", — добавила министр.

Напомним, в РФ уральским выпускникам вручили грамоты с гербом и флагом Украины.

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