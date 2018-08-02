Потерявшиеся в Сети. Гендиректор NEWSONE — о том, как интернет меняет телевидение

Генеральный директор телеканала NEWSONE Елена Рудик о том, почему в Украине интенсивно развиваются новостные каналы, как им конкурировать с YouTube-блогерами и вытеснит ли интернет ТВ

Основатель компании Netflix Рид Хастингс неоднократно предсказывал смерть кабельных сетей и переход ТВ в интернет. Сейчас его пророчества начинают сбываться. Так, согласно недавнему отчёту компании OC&C Strategy Consultants, свыше 20% людей моложе 35 лет используют более семи сервисов, чтобы просматривать любимые ТВ-шоу, а 40% считают, что они уже запутались во всём этом по причине изобилия доступных вариантов. В мире телевидение меняется и уходит в интернет. Чтобы понять, затрагивают ли эти тенденции украинский рынок, Фокус поговорил с руководителем телеканала NEWSONE Еленой Рудик, которая считает, что будущее за мультимедийными платформами.

Информационное агентство Zenith прогнозирует, что в следующем году люди начнут проводить в интернете больше времени, чем за просмотром телевидения. Разрыв пока небольшой: в среднем Сети уделяют 170,6 минуты в день, ТВ — 170,3 минуты. Насколько эти данные актуальны для наших реалий? Украинский зритель перестанет смотреть телевизор?

— Я согласна с тем, что в Сети люди проводят всё больше времени, но украинский зритель не перестанет смотреть телевизор. Во-первых, уровень проникновения интернета в Украине значительно отличается от доступности в других странах. Большинство людей вне Киева всё ещё смотрят телевизор. А во-вторых, для телеканалов интернет — это способ доставки контента. Кто-то смотрит наши передачи по традиционному ТВ, кто-то на YouTube, кто-то находит программы в социальных сетях. Но что люди смотрят? Программы, произведённые телеканалом.

Но сегодня контент, который создаётся исключительно для YouTube, не менее популярен, чем телевизионные шоу. Лидеры мнений набирают миллионы просмотров только в интернете. Пример тому — Юрий Дудь. Как телеканалам конкурировать c такими людьми?

— Существует множество примеров лидеров и их последователей, никто не отменял роль личности в истории. Да, есть Дудь, у которого много подписчиков в YouTube, но это лишь субъективное мнение Дудя. А есть телеканал BBC, и к нему совершенно иной уровень доверия. То, что транслируется на телеканале, — синергия тысячи людей, мнений, позиций. В этом примере я не сравниваю, кто лучше, а кто хуже, а лишь хочу показать, что это разные инструменты. Опросы показывают, что хоть 90% людей и получают информацию из интернета, при этом доверяют ей лишь 10%. И наоборот — информации из ТВ доверяют 90% опрошенных.

"Сейчас появилось больше людей, которые хотят варьировать ситуацию в стране под себя. Информация — это инструмент"

На Западе существуют политико-сатирические шоу, которые после выхода в эфире ТВ на канале в YouTube набирают по 3 млн просмотров. Примеры тому — The Late Show со Стивеном Кольбером (телеканал CBS) и Last Week Tonight с Джоном Оливером (телеканал HBO). В Украине же даже самые популярные политические программы не набирают и десятой части такого количества зрителей в интернете. Почему так?

— Язык и, соответственно, количественные ограничения, связанные с тем, на каком языке ведётся программа. Шоу, которые вы называете, — на английском языке. Можно сравнить программы на украинском и на китайском языках. Однозначно китайский вариант наберёт больше даже при равноценно приложенных усилиях, потому что аудитория, понимающая китайский, несравнимо больше. Но эта ситуация может скоро измениться. Сейчас разрабатываются новые приложения для онлайн-переводов. К примеру, мы заливаем в интернет программу на украинском языке, а в Германии её тут же можно посмотреть на качественном немецком.

В Украине насчитывается больше десяти информационных телеканалов, в то время как в Великобритании ключевой информационный канал один — BBC. У украинцев такой большой спрос на новости и аналитику?

— За 12 лет работы на телевидении я впервые вижу такое большое количество новостных телеканалов. При этом давно известна статистика, что новостями интересуются около 5% населения. Конечно, в период турбулентности запрос в обществе на информацию возрастает, в то время как в период стабильности — снижается. Но в Украине запрос точно не вырос в такой прогрессии, как число новостных телеканалов. Тут вопрос не в зрителях, а скорее в количестве тех, кто желает влиять на мир. Сейчас появилось больше людей, которые хотят варьировать ситуацию в стране под себя. Информация — это инструмент. Те, кто имеют возможность, инвестируют в информационные телеканалы. Думаю, что количество телеканалов в ближайшем будущем ещё увеличится.

Вы говорите о большом числе телеканалов, но при этом абонентская плата за их просмотр составляет около 100 грн. Вам не кажется, что украинский зритель ­избалован?

— Так и есть. Это отличает нас от Европы. Украинцы привыкли получать качественный контент бесплатно либо за очень маленькие деньги. Попытки телеканалов и кабельных операторов повысить цены даются очень туго, тем более что за последние четыре года платёжеспособность населения упала в разы. Думаю, если бы не было такого обнищания, мы бы намного быстрее перешли на платное телевидение. Приучить зрителя платить довольно сложно.

Каким, по-вашему, через 10 лет будет украинское телевидение?

"90% людей и получают информацию из интернета, при этом доверяют ей лишь 10%. И наоборот — информации из ТВ доверяют 90% опрошенных"

— Я считаю, что будущее ТВ — за специализированными телеканалами. Через 10 лет не будет как таковых гигантов общенацио­нального смотрения. Уже сегодня доля и рейтинг специализированных каналов растёт, а популярность телеканалов общего интереса уменьшается. И такая тенденция будет развиваться. Существенно уменьшится рынок кабельного и эфирного ТВ. Обновится парк телевизоров по стране в соответствии с техническим прогрессом. Большинство людей будет потреблять контент через интернет. Эти перемены происходили бы быстрее, но снижение платёжеспособности населения замедлило их. Телевидение точно не умрёт. Останутся фильмы, передачи, ток-шоу, новости. Основа не поменяется, изменятся способы доставки информации. Три-четыре года назад начали генерировать огромное количество контента, и наша задача не дать людям захлебнуться. Будущее за такими платформами, которые по запросам и предпочтениям зрителя будут генерировать ему контент.

Скажем, человеку, живущему во Львове, не придётся смотреть весь выпуск новостей, платформа сгенерирует для него львовские новости. Это уже повсеместно происходит в интернете, поэтому дойдёт и до ТВ. Будущее — за персонифицированной информацией.

Какие западные каналы вы смотрите?

— В студии NEWSONE оборудована локация, где транслируются ключевые информационные каналы мира. Там 8 экранов, и я очень люблю смотреть на них: в одно время перед глазами весь мир — с разными людьми, новостями, эмоциями. Запомнился момент, когда однажды все 8 телеканалов одновременно транслировали одинаковую картинку. Знаете, что это было? Инаугурация Трампа.